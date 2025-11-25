Победительница проекта Silk Way Star мечтает исполнить дуэт с певцом Alem

Монгольская певица призналась, что после конкурса она ещё не полностью пришла в себя, и особенно отметила поддержку зрителей из Казахстана и Монголии.

— Мои соотечественники массово поздравляют меня. С того момента, как я исполнила песню «Қара торғай», казахские зрители начали выражать тёплые чувства. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня и поддерживал меня. Получить награду из рук всемирно известного певца Димаша Кудайбергена — это огромное счастье для меня, которое придаёт ещё больше гордости и уверенности, — сказала певица.

Победительница также рассказала о своих планах исполнить песню на казахском языке.

— Казахский язык очень богат и выразителен. У меня есть желание записать песню именно на этом языке. Недавно со мной связался казахстанский продюсер, и мы уже начали работу над записью вокала. В будущем выйдет моя песня на казахском языке, — сообщила Мишель Джозеф.

Кроме того, она отметила возможности, которые открыл для неё проект Silk Way Star.

— Этот проект стал настоящим мостом дружбы между странами. Мы нашли коллег и друзей из двенадцати стран. Мы обсуждали вопросы совместной работы и исполнения дуэтов. Например, если будет возможность, я хотела бы исполнить песню вместе с казахским певцом Alem. Его стиль особенный и впечатляющий, и я думаю, что наш дуэт будет интересен зрителям, — сказала она.

Следует отметить, что в следующем году проведение этого конкурса будет доверено китайской стороне.