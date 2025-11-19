Шавкат Рахмонов потерял позиции в рейтинге UFC

В полусреднем весе, где Казахстан представляет Шавкат Рахмонов, произошли изменения.

После турнира UFC 322, где новым чемпионом UFC в данном весе стал россиянин Ислам Махачев, имеются изменения и в рейтинге. Теперь вслед за чемпионом Махачевым на первой строчке расположился проигравший ему титульный бой теперь уже экс-чемпион австралиец Джек Делла Маддалена. На второи месте еще один экс-чемпион UFC американец Белал Мухаммад. А вот на третье место взлетел другой американец Майкл Моралес, поднявшись сразу на 5 позиций после победы над прежним вторым номером рейтинга Шоном Брэди на UFC 322.

Занимавший ранее 3 место Шавкат Рахмонов теперь занимает 4-ю позицию в рейтинге. Казахстанец не выходил в октагон с декабря 2024 года и пропускает весь 2025 год в связи с восстановлением после травмы и операции.

В топ-5 ворвался еще бразилец Карлос Пратес, поднявшись на 5 пунктов по сравнению с предыдущей версией рейтинга после выигрыша на UFC 322 у экс-чемпиона Леона Эдвардса.

Напомним, после того, как Махачев стал новым чемпионом UFC, Шавкат Рахмонов напомнил ему о себе.

Добавим, что Шавкат Рахмонов возобновил тренировки и рассчитывает вернуться в октагон в 2026 году.