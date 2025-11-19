РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:36, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шавкат Рахмонов потерял позиции в рейтинге UFC

    Сильнейшая лига мира единоборств UFC опубликовала свежий рейтинг по весовым категориям от 18 ноября, передает Kazinform.

    о
    Фото: shavkatrakhmonov94 / instagram

    В полусреднем весе, где Казахстан представляет Шавкат Рахмонов, произошли изменения.

    После турнира UFC 322, где новым чемпионом UFC в данном весе стал россиянин Ислам Махачев, имеются изменения и в рейтинге. Теперь вслед за чемпионом Махачевым на первой строчке расположился проигравший ему титульный бой теперь уже экс-чемпион австралиец Джек Делла Маддалена. На второи месте еще один экс-чемпион UFC американец Белал Мухаммад. А вот на третье место взлетел другой американец Майкл Моралес, поднявшись сразу на 5 позиций после победы над прежним вторым номером рейтинга Шоном Брэди на UFC 322.

    Занимавший ранее 3 место Шавкат Рахмонов теперь занимает 4-ю позицию в рейтинге. Казахстанец не выходил в октагон с декабря 2024 года и пропускает весь 2025 год в связи с восстановлением после травмы и операции.

    В топ-5 ворвался еще бразилец Карлос Пратес, поднявшись на 5 пунктов по сравнению с предыдущей версией рейтинга после выигрыша на UFC 322 у экс-чемпиона Леона Эдвардса.

    Напомним, после того, как Махачев стал новым чемпионом UFC, Шавкат Рахмонов напомнил ему о себе. 

    Добавим, что Шавкат Рахмонов возобновил тренировки и рассчитывает вернуться в октагон в 2026 году. 

    Теги:
    Спорт UFC Шавкат Рахмонов
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают