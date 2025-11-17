Шавкат Рахмонов обратился к новому чемпиону UFC в своем весе Исламу Махачеву

В полусреднем весе, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, сменился чемпион. Прежний обладатель пояса — австралиец Джек Делла Маддалена, проиграл по решению судей россиянину Исламу Махачеву. Благодаря этой победе Махачев стал одним из немногих бойцов в мире, кому удавалось брать титулы чемпиона UFC в разных весовых категориях. До победы в полусреднем весе Махачев владел чемпионским поясом в легком весе и сдал его добровольно ради перехода в новый вес.

Сразу после победы Махачев получил напоминание от казахстанца Шавката Рахмонова.

— Поздравляю Ислама, отличное выступление. Но настоящим вызовом в полусреднем весе по-прежнему остаюсь я, — написал в сети Х Шавкат Рахмонов.

Рахмонов в последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года, а 2025 год пропускает из-за старой травмы и перенесенной операции.

Шавкат заявлял, что готов вернуться в октагон в 2026 году, однако кто будет его соперником после долгого перерыва — пока не известно.

Менеджер Махачева заявил, что первую защиту титула новоиспеченный чемпион хотел бы провести не с Рахмоновым, а с 38-летним экс-чемпионом UFC Камару Усманом.

На текущий момент Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего веса, Усман — пятое. Однако уже завтра, 18 ноября, будет опубликован свежий рейтинг, где ожидаются серьезные перестановки в связи со сменой чемпиона.

Напомним, накануне боя с Махачевым Джек Делла Маддалена сделал скандальное заявление в адрес Шавката Рахмонова.