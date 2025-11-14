Шавкат Рахмонов поставил на место забывчивого чемпиона UFC

Маддалена и Рахмонов могли провести поединок друг против друга в 2024 году, но австралиец получил травму и отказался от боя с казахстанцем. Позже уже Шавкат вынужден был отказаться от боя за титул UFC с его обладателем на тот момент американцем Белалом Мухаммадом. Тогда вместо Рахмонова бой принял как раз Маддалена, отобравший титул у Белала.

Однако, теперь, накануне первой защиты титула Маддалена сделал громкое заявление о том, что только активные бойцы должны получать шанс на титульный бой.

— Я думаю, дивизион пошел дальше. Если остаешься неактивным, ты выбываешь. Думаю, так оно и есть. Шон Брэди был очень активен, Иэн Гэрри тоже. Эти ребята постоянно дерутся. Как Шавкат может оставаться на вершине, если другие проводят бои? Активность — ключевой фактор. Если слишком долго сидишь на обочине, неизбежно отстаешь. Это непростой вопрос, но я просто делаю то, что мне скажут. Следующим будет тот, кого решит выставить против меня UFC, — сказал чемпион в интервью MMA Fighting.

Такая забывчивость Маддалены не осталась без внимания Рахмонова. На своей странице в Сети Х Шавкат жестко ответил Джеку.

— Единственной причиной, по которой ты получил этот титульный бой, была моя травма. Забавно, что ты забыл, что до этого ты был не активен почти 14 месяцев, — ответил казахстанец.

Отметим, что 16 ноября Джек Делла Маддалена будет впервые в карьере защищать титул чемпиона UFC в бою с экс-чемпионом в другом весе Исламом Махачевым из России.

Шавкат Рахмонов, в свою очередь, уже приступил к тренировкам и рассчитывает вернуться в октагон в 2026 году. В последний раз он бился в декабре 2024 года, после этого его беспокоили травмы.