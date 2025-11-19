РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шавкат Рахмонов получил новый статус от экс-претендента на титул UFC

    Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов получил неофициальное прозвище, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шавкат Рахмонов
    Фото: shavkatrakhmonov94/instagram

    Выигрыш россиянина Ислама Махачева титула чемпиона UFC в полусреднем весе, а также обновления рейтинга UFC вызвали большой интерес в мире смешанных единоборств. Другие бойцы, а также эксперты и болельщики гадают, кто из лидеров дивизиона сможет выиграть у Махачева.

    Бывший претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль также посвятил этой теме отдельное видео. Знаменитый боец отметил, что среди претендентов на пояс в полусреднем весе наивысшие шансы на победу над Махачевым у Шавката Рахмонова.

    — Шавкат невероятен, и он, на самом деле, единственный, кто может его (Ислама Махачева — прим. автора) побить. Он от природы больше, отличный боец, у него бесконечный бак внутри, и он неплох в стойке. Да, он иногда пропускает удары, чтобы нанести их в ответ, но он неплох. Он был травмирован, но он один из моих любимых полусредневесов. Он может быть тем парнем, который победит всех, — заявил боец.

    Отметим, что Ислам Махачев является обладателем уникального достижения: он становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Ради того, чтобы провести титульный бой в полусреднем весе (который он и выиграл), Махачев добровольно оставил титул чемпиона UFC в легком весе. 

    Американский боец Хорхе Масвидаль провел в MMA 52 боя, в том числе 22 в UFC. В 2019 году он стал обладателем пояса BMF, который был введен специально к его бою против Нейта Диаза.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Шавкат Рахмонов Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают