Шавкат Мирзиёев: Туркестан — исторический и духовный центр тюркского мира

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на неформальном саммите Организации тюркских государств, подчеркнул особую историческую и символическую роль Туркестана в развитии тюркской цивилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что город имеет глубокое значение как центр Великого Шелкового пути и духовного единства народов.

— Туркестан является важным торговым и культурным центром Великого Шелкового пути. Его славная история неразрывно связана с именем наших великих предков, и этот священный город — яркий символ единства и солидарности наших народов, — сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана поблагодарил руководство Казахстана за масштабные преобразования города, подчеркнув значение совместных усилий по развитию Туркестана как духовного центра региона.

— Огромная созидательная работа руководства Казахстана, направленная на коренное преобразование архитектурного облика Туркестана, несомненно превратит этот город в один из духовных центров, связывающих наши братские народы, — отметил Президент.

Напомним, в Туркестане проходит неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, в котором принимают участие лидеры стран-участниц.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан не поддерживает идею о превращении Организации тюркских государств в военный альянс или геополитический проект.