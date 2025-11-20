Сезон гриппа: Алматы пока не планирует вводить ограничения

В акимате Алматы сообщили, что в мегаполисе пока никаких ограничений не вводится, а режим обучения в школах остается без изменений.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы уточнили, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) стабильная, без превышения контрольного уровня.

Всего в Алматы лабораторно подтверждено 13 случаев «гонконгского гриппа».

— Зарегистрировано 13 подтвержденных случаев гриппа типа А/H3N2. Случаи гриппа регистрируются в основном среди не привитого населения, распределение по контингентам: среди беременных женщин — 12 (92,3%) и 1 случай (7,7%) среди военнослужащих. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное, — сообщила заместитель руководителя ДСЭК Алматы Асель Калыкова.

В целом за 45 недель зарегистрировано 23 786 случаев ОРВИ, показатель на 100 тысяч населения составил — 1 012,89, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 18,7% (18 877 случаев) и выше показателя предыдущей недели на 18,9% (19 288 случаев). Заболеваемость в 63,4% обусловлена детским населением (15 069 случаев).

Госпитализировано 519 пациентов с ОРВИ, из них 64 беременных, детей до 1 года — 66. С пневмонией госпитализировано 79 пациентов, из них одна беременная, детей в возрасте до 14 лет — 18, в том числе пятеро детей в возрасте до года.

Ранее в управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, как организована медпомощь пациентам с ОРВИ и гриппом.

Между тем, более 10 тысяч школьников перевели на дистанционку в области Абай.

Также санврач Астаны подписала постановление об ограничениях в связи с ростом ОРВИ.