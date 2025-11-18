РУ
    00:34, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    До 100 вызовов в день: готовы ли больницы Алматы к пику ОРВИ и гриппа

    Заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Лайла Имангалиева рассказала, как организована медпомощь пациентам с ОРВИ и гриппом, передает агентство Kazinform.

    Фото: Freepik

    По словам спикера, в трех городских стационарах создан достаточный резерв коечного фонда для лечения инфекционных заболеваний. Дети от рождения до 18 лет получают круглосуточную специализированную помощь в Детской городской клинической инфекционной больнице (ДГКИБ).

    — В основном корпусе и двух филиалах функционируют 719 коек. Занятость на сегодня составляет 51%. При необходимости, в зависимости от эпидемиологической ситуации, могут быть развернуты 92 резервные койки, — отметила Лайла Имангалиева на брифинге РСК.

    Лайла Имангалиева
    Фото: РСК Алматы

    Среди детей основной поток госпитализаций связан с гриппом и ОРВИ, на втором месте — пневмонии. По состоянию на 17 ноября в стационарах ДГКИБ находятся 274 ребенка с ОРВИ и гриппом, из них 139 — с диагнозом «пневмония».

    Взрослому населению помощь оказывается в Городской клинической инфекционной больнице им. С. Жекеновой. Здесь развернуты пять отделений для ОРВИ и гриппа на 280 коек, включая 9 коек в реанимации. При необходимости могут быть развернуты еще 100 резервных коек. На сегодня на лечении находятся 203 пациента с ОРВИ и шесть взрослых с пневмонией.

    Беременные женщины получают помощь в Городском родильном доме № 4. Для пациенток со сроком более 28 недель, заболевших ОРВИ или гриппом, подготовлено отделение на 70 коек, включая шесть мест в реанимации. При необходимости фонд может быть расширен еще на 10 коек.

    Имангалиева отметила, что во всех поликлиниках города работает достаточное число врачей, а также сформированы мобильные бригады, выезжающие к пациентам с 08:00 до 20:00.

    По ее словам, поликлиники принимают от 20 до 100 вызовов в день — в зависимости от местоположения и количества прикрепленного населения.

    — Мы держим ситуацию под контролем. Эпидситуация остается стабильной, госпитализация проходит в пределах сезонных показателей, — подчеркнула она.

    В поликлиниках помощь пациентам организована через специальные фильтр-кабинеты, куда направляют людей с симптомами инфекции для минимизации рисков распространения заболевания. Кроме того, работает система мобильных бригад, позволяющая оперативно оказывать помощь на дому.

    Особое внимание уделяется беременным и детям до года: обеспечен приоритетный выезд бригад, регулярный патронаж и своевременная госпитализация при ухудшении состояния. Для медработников проведены обучающие семинары по алгоритмам оказания помощи и маршрутизации пациентов.

    Дефицита лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты в медучреждениях не наблюдается. В наличии есть противовирусные и жаропонижающие препараты, иммуномодуляторы, витамины, оснащение для интенсивной терапии, дезсредства и СИЗ.

    По словам спикера, медицинские организации переведены на усиленный режим работы, что обеспечивает устойчивый запас медикаментов и позволяет бесперебойно оказывать помощь в период эпидсезона.

    Ранее сообщалось, что с начала нового эпидсезона в Алматы зарегистрировано 113 390 случаев ОРВИ и 13 подтвержденных случаев гриппа A/H3N2. 

    Теги:
    Здравоохранение Грипп Заболевания Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
