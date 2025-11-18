Более 113 тысяч алматинцев заболели ОРВИ, большинство дети

По ее данным, только за 45-ю неделю в городе зарегистрировано 23 786 случаев ОРВИ — показатель выше аналогичного периода прошлого года на 18,7% и выше предыдущей недели на 18,9%. Более 63% заболевших — дети.

В больницы госпитализированы 519 человек, среди них 64 беременные женщины и 66 детей до года. С диагнозом «пневмония» в стационары поступили 79 пациентов.

— С начала нового эпидсезона в нарастании зарегистрировано 113 390 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 4828,55, что выше на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заболеваемость в 58,6% обусловлена детским населением. Госпитализированы 2428 пациентов, в том числе 255 беременных и 333 ребенка до года, - озвучила Асель Калыкова на брифинге РСК.

Зарегистрировано также 13 случаев гриппа A/H3N2, преимущественно среди непривитых граждан. Большинство заболевших — беременные женщины. Все пациенты получают лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Лаборатории города продолжают мониторинг циркуляции респираторных вирусов. Из 609 исследованных проб в 13 выявлен вирус A/H3N2, фиксируется также риновирус, парагрипп и сезонный коронавирус.

Асель Калыкова отдельное внимание уделила заболеваемости среди школьников. На сегодня зафиксировано 602 случая ОРВИ в 172 школах, что составляет 0,3% от общего числа учащихся и не превышает пороговые уровни. В образовательных учреждениях ежедневно проводится утренний и посменный фильтр.

Кроме того, с 25 сентября в городе началась вакцинация населения. На сегодняшний день привито 254 115 человек, из них 250 тысяч — представители групп риска. В частных медицинских центрах вакцинация доступна всем желающим: 4 115 человек получили прививки на платной основе, в том числе 2 146 — за счет работодателей.

Ранее сообщалось, что более 1,2 млн казахстанцев заболели ОРВИ с начала осени.

Также отмечалось, что введение обязательного масочного режима в Казахстане в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом пока не рассматривается.