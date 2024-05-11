РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:45, 11 Май 2024 | GMT +6

    Северное сияние: британцы насладились пейзажами ночного неба  

    Северное сияние в Великобритании
    Фото: BBC Weather Watchers/Shamrock_Sean

    Северное сияние редко можно увидеть в Великобритании, поэтому наблюдателей за пейзажами ночного неба собралось немало по всей стране. В этом году на Землю обрушилась одна из самых сильных геомагнитных бурь за последние годы, что и вызвало это красивейшее явление, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Взволнованные зрители поделились фотографиями сияния из таких районов, как Ливерпуль, Кент, Норфолк и Сассекс. Также были наблюдения в некоторых частях Шотландии.

    Как известно, на Землю обрушилась одна из самых сильных геомагнитных бурь за последние годы. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило  предупреждение о магнитных бурях. Мощные вспышки на Солнце потенциально могут повлиять на инфраструктуру, включая спутники и энергосистему, предупредило NOAA.

    По данным BBC Weather, чистое небо, каким оно было в пятницу вечером, создает возможность созерцания северного сияния на большей части Великобритании. Более высокие шансы насладиться северным сиянием у населения в Северной Ирландии, Шотландии и северных частях Англии.

    Напомним, прекрасными кадрами северного сияния поделились и жители СКО, Костанайской области и других регионов Казахстана.

    Теги:
    Солнце Погода Астрономия Великобритания Мировые новости
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!