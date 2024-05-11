Северное сияние: британцы насладились пейзажами ночного неба  

Северное сияние редко можно увидеть в Великобритании, поэтому наблюдателей за пейзажами ночного неба собралось немало по всей стране. В этом году на Землю обрушилась одна из самых сильных геомагнитных бурь за последние годы, что и вызвало это красивейшее явление, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

Взволнованные зрители поделились фотографиями сияния из таких районов, как Ливерпуль, Кент, Норфолк и Сассекс. Также были наблюдения в некоторых частях Шотландии.

Как известно, на Землю обрушилась одна из самых сильных геомагнитных бурь за последние годы. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выпустило предупреждение о магнитных бурях. Мощные вспышки на Солнце потенциально могут повлиять на инфраструктуру, включая спутники и энергосистему, предупредило NOAA.

По данным BBC Weather, чистое небо, каким оно было в пятницу вечером, создает возможность созерцания северного сияния на большей части Великобритании. Более высокие шансы насладиться северным сиянием у населения в Северной Ирландии, Шотландии и северных частях Англии.

Напомним, прекрасными кадрами северного сияния поделились и жители СКО, Костанайской области и других регионов Казахстана.