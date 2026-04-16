Сенатор США Стив Дэйнс награжден орденом «Достык» в Вашингтоне

— Благодаря усилиям сенатора, двусторонние отношения между Казахстаном и США достигли наиболее высокого уровня за весь период взаимодействия, — подчеркнул Ержан Казыхан, представитель Президента Казахстана в переговорном процессе с США по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.

Е. Казыхан особо отметил вклад сенатора в развитие межпарламентского сотрудничества, включая его инициативу по созданию группы дружбы по Центральной Азии в Конгрессе США, последовательное продвижение законодательных инициатив по отмене поправки Джексона-Вэника, а также содействие принятию Сенатом США резолюции о стратегической значимости платформы «C5+1». Казахстанский дипломат также подчеркнул его вклад в углубление двустороннего казахстанско-американского сотрудничества, а также с другими государствами Центральной Азии.

С. Дэйнс, в свою очередь, выразил признательность за оказанную честь, отметив, что высоко ценит вручение награды, и подтвердил готовность к проактивным шагам по институционализации и дальнейшему развитию двусторонних отношений, в том числе на уровне законодательных органов двух стран.

— Это одна из величайших почестей в моей жизни, оказанная великой страной — Казахстаном и Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Я думаю, это иллюстрирует, что отношения между нашими двумя великими странами такие же крепкие, как никогда раньше, — заявил Стив Дэйнс.

Сенатор заявил, что был впечатлен встречей президентов Казахстана и США в Вашингтоне, а также их беседой в Овальном кабинете, где обсуждались перспективы расширения экономического сотрудничества между двумя странами.

Он также отметил, что в Казахстане уже работают более 700 американских компаний, подчеркнув, что страна является привлекательной площадкой для ведения бизнеса. В качестве примера он привел компанию Chevron, которая успешно работает в Казахстане с начала 1990-х годов.

— Они являются ярким примером того, как крупная американская компания, работая в Казахстане, развивает бизнес, сотрудничает с правительством, создает рабочие места и приносит финансовые выгоды народу Казахстана. Это прекрасное место для ведения бизнеса, а США заинтересованы в том, чтобы больше американских компаний продолжали развивать свой бизнес в Казахстане, — отметил сенатор.

В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении Расширенного стратегического партнерства между двумя государствами.

