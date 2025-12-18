Сенат рассмотрит закон «о пропаганде ЛГБТ» в Казахстане
18 декабря в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
В повестку дня включены следующие вопросы:
- о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства.
Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.
Для реализации поручения Главы государства, озвученного 1 сентября 2023 года в Послании народу Казахстана, депутатами Мажилиса предложены поправки, направленные на увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года и другое.
Также в повестке вопросы:
- о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнения решений Конституционного Суда РК и возврата государству незаконно приобретенных активов;
- о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг;
- о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.
Документом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Сюда также вошли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ.
Ранее Сенат отложил рассмотрение законопроекта.
Также сенаторы рассмотрят следующие документы:
- о внесении изменения и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;
- о профилактике правонарушений;
- о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК;
- о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях;
- об устном ответе заместителя Премьер-Министра РК Бозумбаева К.А. на депутатские запросы группы депутатов Сената Парламента РК.