    08:30, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сенат рассмотрит закон «о пропаганде ЛГБТ» в Казахстане

    18 декабря в 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестку дня включены следующие вопросы:

    • о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства.

    Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

    Для реализации поручения Главы государства, озвученного 1 сентября 2023 года в Послании народу Казахстана, депутатами Мажилиса предложены поправки, направленные на увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года и другое.

    Также в повестке вопросы:

    • о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам исполнения решений Конституционного Суда РК и возврата государству незаконно приобретенных активов;
    • о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг;
    • о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента.

    Документом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Сюда также вошли поправки о запрете пропаганды ЛГБТ.

    Ранее Сенат отложил рассмотрение законопроекта.

    Также сенаторы рассмотрят следующие документы:

    • о внесении изменения и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»;
    • о профилактике правонарушений;
    • о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства РК;
    • о внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях;
    • об устном ответе заместителя Премьер-Министра РК Бозумбаева К.А. на депутатские запросы группы депутатов Сената Парламента РК.
    Карина Кущанова
