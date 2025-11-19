Новые правила для инвестиций в переработку полезных ископаемых установили в Казахстане

Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

Для реализации поручения Главы государства, озвученного 1 сентября 2023 года в Послании народу Казахстана, депутатами предложены поправки, направленные на увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года.

Также депутатами были внесены поправки, предусматривающие:

— введение запрета на приватизацию Национального оператора в области геологии (Национальной геологической службы);

— введение выдачи разрешительных документов недропользователям на добычу полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, расположенных на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним землях, с обязательными условиями по вывозу и переработке техногенных минеральных образований, а также ликвидации последствий добычи и изъятия техногенных минеральных образований;

— увеличение порога инвестиций до 70000000-кратного размера месячного расчетного показателя по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых;

— предоставление инвестиционных преференций по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых, связанных с модернизацией, расширением и реконструкцией действующих производств;

— продление до 1 января 2029 года нормы по предоставлению права на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых, используемых для строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования, железных дорог, находящихся в государственной собственности, а также для реконструкции и ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений;

— включение в состав комиссии по подписанию актов ликвидации последствий недропользования по углеводородам и урану, а также консервации участков недр по углеводородам представителей уполномоченных органов в области промышленной безопасности и изучению недр;

— направление на изучение состояния государственного фонда недр не менее 50% средств, поступивших от суммы подписных бонусов, установленных Налоговым кодексом РК.

Ранее сообщалось, что депутаты просят Правительство РК выделить средства на поддержку Центра гигиены труда.