РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:35, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новые правила для инвестиций в переработку полезных ископаемых установили в Казахстане

    Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении законопроект «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Деньги Ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности индустриального сектора.

    Для реализации поручения Главы государства, озвученного 1 сентября 2023 года в Послании народу Казахстана, депутатами предложены поправки, направленные на увеличение доли внутристрановой ценности в работах и услугах, приобретаемых для проведения операций по недропользованию, до 70% от общего объема приобретенных работ и услуг в течение календарного года.

    Также депутатами были внесены поправки, предусматривающие:

    — введение запрета на приватизацию Национального оператора в области геологии (Национальной геологической службы);
    — введение выдачи разрешительных документов недропользователям на добычу полезных ископаемых из техногенных минеральных образований, расположенных на территориях населенных пунктов и прилегающих к ним землях, с обязательными условиями по вывозу и переработке техногенных минеральных образований, а также ликвидации последствий добычи и изъятия техногенных минеральных образований;
    — увеличение порога инвестиций до 70000000-кратного размера месячного расчетного показателя по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых;
    — предоставление инвестиционных преференций по соглашениям о переработке твердых полезных ископаемых, связанных с модернизацией, расширением и реконструкцией действующих производств;
    — продление до 1 января 2029 года нормы по предоставлению права на разведку или добычу общераспространенных полезных ископаемых, используемых для строительства (реконструкции) и ремонта автомобильных дорог общего пользования, железных дорог, находящихся в государственной собственности, а также для реконструкции и ремонта гидросооружений и гидротехнических сооружений;
    — включение в состав комиссии по подписанию актов ликвидации последствий недропользования по углеводородам и урану, а также консервации участков недр по углеводородам представителей уполномоченных органов в области промышленной безопасности и изучению недр;
    — направление на изучение состояния государственного фонда недр не менее 50% средств, поступивших от суммы подписных бонусов, установленных Налоговым кодексом РК.

    Ранее сообщалось, что депутаты просят Правительство РК выделить средства на поддержку Центра гигиены труда. 

    Теги:
    Недры земли Инвестиции Депутаты Мажилис Полезные ископаемые
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают