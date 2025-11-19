Депутаты просят Правительство РК выделить средства на поддержку Центра гигиены труда

В своем депутатском запросе на имя Премьер-министра мажилисмен напомнил, что партией «AMANAT» была проделана работа по восстановлению и придания особого статуса НАО «Национальный Центр гигиены труда и профессиональных заболеваний», ключевой функцией которого являются профилактика и сохранение здоровья работников, трудящихся в тяжелых и вредных условиях. В результате чего, в октябре 2024 года Национальный центр прошел процедуру реорганизации и приступил к работе, как самостоятельная организация. ​

— Однако, что мы видим в итоге? В организации стоит ряд острых проблем, нерешенных по настоящее время, такие как слабое материально-техническое оснащение, устаревшее медицинское и научное оборудование, изношенность здания, необходимость ремонта помещений и лабораторий. С момента восстановления организации, какая-либо финансовая помощь со стороны государственных структур не предоставлялась, что значительно ограничивает возможности развития материально-технической базы, проведения прикладных исследований и внедрения инновационных методов диагностики и профилактики профессиональной патологии, — заявил Арман Калыков.

Депутат отметил, что центр решает проблемы охраны здоровья не только работников Карагандинской области, а всех регионов государства, при этом филиальная сеть, существовавшая ранее, с 2018 года в значительной степени разрушена, ликвидированы филиалы в городах Шымкент и Актобе.

— Данные обстоятельства создают угрозу безопасности работающих в химической и нефтегазовой отраслях, т. е. снижают доступность медицинского обеспечения работников южных и западных регионов республики. Вся нагрузка по организационно-методическому обеспечению и экспертной поддержке легла на центральное учреждение, что существенно повышает требования к ресурсам и кадрам, — подчеркнул он.

Вместе с тем, для укрепления кадрового потенциала предлагается расширить подготовку научных сотрудников (магистров и PhD) в консорциумах с медицинскими вузами. В частности, депутаты предлагают увеличить количество целевых мест в Карагандинском медицинском университете и вовлечь в этот процесс другие учебные заведения.

— Национальному Центру необходима системная помощь со стороны Правительства РК по одобрению государственного инвестиционного проекта и привлечение средств Специального государственного фонда на реконструкцию и модернизацию, а также поддержка в выделении базового и программно-целевого финансирования на 2026–2028 годы. Просим Вас рассмотреть вопрос выделения средств из резерва Правительства для поддержания развития и устойчивого функционирования Национального Центра, развитие научных кадров и реализацию приоритетных исследований. Это инвестиция не только в науку, но и в здоровье и безопасность работающих граждан — фундаментальные ценности государства, — заключил депутат.

Ранее депутат Магеррам Магеррамов на заседании Мажилиса поднял вопрос о поддержке родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.