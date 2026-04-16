РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:00, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Сенат Казахстана рассмотрит соглашения о партнерстве с Таджикистаном и Великобританией

    16 апреля в 10:00 состоится пленарное заседание Сената Парламента Казахстана. Депутаты рассмотрят два законопроекта о ратификации международных соглашений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Сенат Парламента РК

    В повестку заседания включены два законопроекта:

    • О ратификации договора о союзнических отношениях с Таджикистаном;
    • О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

    Договор о союзнических отношения с Таджикистаном стороны подписали 22 августа 2024 года в Душанбе. Документ был одобрен Мажилисом Парламента РК 11 марта. Он предусматривает углубление сотрудничества Казахстана и Таджикистана в политической, экономической, военной, научной и гуманитарной сферах. Также стороны договорились воздерживаться от действий, наносящих ущерб союзническим отношениям, и развивать межпарламентское взаимодействие.

    Отдельное внимание в договоре уделено торгово-экономическому сотрудничеству, защите инвестиций и рациональному использованию водных ресурсов в регионе.

    Второй документ нижняя палата одобрила 18 марта. Соглашение касается стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией. Его приняли с учетом выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Документ был подписан 24 апреля 2024 года в Астане. 

    Соглашение закрепляет правовые основы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, образовательной и других сферах, а также развитие диалога по вопросам международной безопасности и правосудия.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Казахстан Сотрудничество Таджикистан Великобритания Международные отношения
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают