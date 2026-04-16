Сенат Казахстана рассмотрит соглашения о партнерстве с Таджикистаном и Великобританией

В повестку заседания включены два законопроекта:

О ратификации договора о союзнических отношениях с Таджикистаном;

О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Договор о союзнических отношения с Таджикистаном стороны подписали 22 августа 2024 года в Душанбе. Документ был одобрен Мажилисом Парламента РК 11 марта. Он предусматривает углубление сотрудничества Казахстана и Таджикистана в политической, экономической, военной, научной и гуманитарной сферах. Также стороны договорились воздерживаться от действий, наносящих ущерб союзническим отношениям, и развивать межпарламентское взаимодействие.

Отдельное внимание в договоре уделено торгово-экономическому сотрудничеству, защите инвестиций и рациональному использованию водных ресурсов в регионе.

Второй документ нижняя палата одобрила 18 марта. Соглашение касается стратегического партнерства между Казахстаном и Великобританией. Его приняли с учетом выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Документ был подписан 24 апреля 2024 года в Астане.

Соглашение закрепляет правовые основы сотрудничества в политической, экономической, энергетической, образовательной и других сферах, а также развитие диалога по вопросам международной безопасности и правосудия.