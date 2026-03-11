    15:55, 11 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан и Таджикистан расширяют сотрудничество: Мажилис ратифицировал договор

    Мажилис ратифицировал Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, подписанный 22 августа 2024 года в Душанбе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Флаги
    Коллаж: Kazinform / Wikipedia

    Как отмечается в заключении профильного Комитета Мажилиса, целью договора является придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества.

    Договором предусматривается совершенствование форм и механизмов разнопланового и многогранного взаимодействия в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной областях.

    Так, согласно статье 2 договора стороны обязуются воздержаться от любых действий, наносящих ущерб стратегическому партнерству и союзническому взаимодействию двух государств.

    Кроме того, в соответствии со статьей 4 стороны выступают за дальнейшее укрепление сотрудничества путем активизации деятельности межпарламентских групп дружбы и усиления совместной работы по линии межпарламентских организаций.

    Страны рассматривают консультативные встречи глав государств Центральной Азии в качестве приоритетного механизма для комплексного обсуждения и конструктивного решения вопросов общерегионального характера.

    Особое внимание уделяется и торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности. Это включает поддержку и взаимную защиту инвестиций, а также развитие прямых связей между гражданами, предприятиями и другими участниками экономического сотрудничества двух стран.

    Одним из важных аспектов документа также является развитие сотрудничества для рационального и взаимовыгодного использования и охраны водных ресурсов, которое имеет ключевое значение для устойчивого развития и экологической стабильности стран Центральной Азии.

    Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал Соглашение о взаимодействии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки.

    Казахстан Сотрудничество Таджикистан Мажилис
    Данира Искакова
