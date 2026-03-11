Казахстан будет обмениваться данными о радиационной обстановке со странами СНГ

Как сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, документ предусматривает координацию действий уполномоченных органов в вопросах информационного сотрудничества по радиационной ситуации, ее изменениях, а также при угрозе или возникновении фактов трансграничного переноса радиоактивных веществ.

По его словам, в настоящее время «Казгидромет» осуществляет мониторинг уровня радиационного фона путем измерения бета-активности и гамма-излучений на селитебных территориях, расположенных во всех регионах страны. Так, по итогам прошлого года плотность радиоактивных выпадений наблюдалась в допустимых пределах.

— При этом, учитывая географическое расположение нашей страны внедрение единого механизма обмена информацией радиационного мониторинга на территории стран Содружества является актуальным требованием цифровой современности, — сказал министр.

Он отметил, что в международном сообществе уже применяются аналогичные методы взаимодействия. К примеру, в рамках деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) работает круглосуточная платформа USIE (Unified system for information exchange in incidents and emergencies).

Среди государств, входящих в состав Европейского Союза также внедрена система обмена данными радиомониторинга в режиме реального времени EURDEP.

Министр подчеркнул, что согласно проекту соглашения в союзные государства будут передаваться только данные из государственной системы радиационного мониторинга.