    00:13, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Семья из семи человек отравилась угарным газом в Туркестанской области

    После осмотра врачей все пострадавшие были отпущены домой, их состояние оценивается как стабильное. Владельца дома привлекли к административной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    неисправная печь, угарный газ
    Фото: pexels.com

    Инцидент произошел в одном из частных домов в селе Акжар Сарыагашского района Туркестанской области на улице Мәңгілік.

    Как установили спасатели, причиной ЧП стала неисправная работа отопительной печи. Продукты горения и угарный газ распространились внутри помещения, что привело к отравлению жильцов.

    По информации ДЧС, в доме проживали семь человек, пятеро из которых — дети. Всем пострадавшим оказана помощь, состояние стабильное.

    За нарушение требований пожарной безопасности хозяин жилья привлечен к административной ответственности по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях.

    — Подобные случаи могут произойти в каждом доме. Поэтому настоятельно призываем регулярно проверять исправность отопительных печей и дымоходов в отопительный сезон. При обнаружении неисправностей не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно, обязательно обращайтесь к специалистам. Установка датчика, определяющего наличие угарного газа в помещениях — простое и эффективное решение, которое может спасти вашу жизнь. Мы заинтересованы в обеспечении безопасности каждого из вас. Просим извлечь урок из данного происшествия и строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщил и. о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Туркестанской области, майор гражданской защиты Жасулан Айнабек.

    Напомним, 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области загорелся двухэтажный дом. Внутри находились 15 человек — пятеро взрослых и десять детей. Огонь стремительно охватил строение, частично обрушилась кровля.

    После разборов завалов спасатели обнаружили тела 12 погибших. Девять жертв — дети. Выжили только трое: мужчина 1986 года рождения, 35-летняя женщина и девочка 2018 года рождения.

    ДЧС Туркестанская область
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
