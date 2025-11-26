Семья из семи человек отравилась угарным газом в Туркестанской области

Инцидент произошел в одном из частных домов в селе Акжар Сарыагашского района Туркестанской области на улице Мәңгілік.

Как установили спасатели, причиной ЧП стала неисправная работа отопительной печи. Продукты горения и угарный газ распространились внутри помещения, что привело к отравлению жильцов.

По информации ДЧС, в доме проживали семь человек, пятеро из которых — дети. Всем пострадавшим оказана помощь, состояние стабильное.

За нарушение требований пожарной безопасности хозяин жилья привлечен к административной ответственности по статье 410 Кодекса РК об административных правонарушениях.

— Подобные случаи могут произойти в каждом доме. Поэтому настоятельно призываем регулярно проверять исправность отопительных печей и дымоходов в отопительный сезон. При обнаружении неисправностей не пытайтесь заниматься ремонтом самостоятельно, обязательно обращайтесь к специалистам. Установка датчика, определяющего наличие угарного газа в помещениях — простое и эффективное решение, которое может спасти вашу жизнь. Мы заинтересованы в обеспечении безопасности каждого из вас. Просим извлечь урок из данного происшествия и строго соблюдать правила пожарной безопасности, — сообщил и. о. начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Туркестанской области, майор гражданской защиты Жасулан Айнабек.

Напомним, 18 ноября в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области загорелся двухэтажный дом. Внутри находились 15 человек — пятеро взрослых и десять детей. Огонь стремительно охватил строение, частично обрушилась кровля.

После разборов завалов спасатели обнаружили тела 12 погибших. Девять жертв — дети. Выжили только трое: мужчина 1986 года рождения, 35-летняя женщина и девочка 2018 года рождения.