Село под Алматы живет без чистой воды: на решение проблемы требуется 4,8 млрд тенге

Несмотря на существующую централизованную систему водоснабжения, её техническое состояние крайне неудовлетворительно. Давление в трубах слабое, а на отдельные улицы вода и вовсе не доходит. Жителям приходится запасать воду по ночам и приспосабливать к этому весь распорядок дня.

— Хотя мы живем буквально у границы Алматы, таскаем воду ведрами. Многие пьют из колодцев. Но вода, поднятая с глубины 13–14 метров, грязная, с осадком и запахом. Такую воду не то, что пить, ей стирать невозможно. Трубы вроде бы проложены, но давления нет. Вода течет только ночью и тонкой струйкой. Сейчас лишь 20% села подключено к центральной системе. Мы даже не включены в проект Каскеленского группового водопровода. Воду нам поставляют ТОО «BeyAzhTrans» и ГКП «Таусамалы-Қызмет», но их скважины изношены и маломощны, — рассказал житель села, ветеран Егинбек Егеубеков.

Фото: Мажилис

Проблема не только в подаче воды, но и в ее качестве. По словам общественного деятеля Раушан Жуматаевой, многие частные скважины пробурены самовольно и с нарушением санитарных норм.

— Качество воды очень низкое. Бытовая техника ломается, батареи забиваются и выходят из строя. Самое главное — это угрожает здоровью людей. Мы поднимали эту проблему не раз. Сейчас проект готов, прошел экспертизу. Из местного бюджета выделено 600 млн тенге. Но, если республиканский бюджет не поддержит, реализация может снова затянуться, — сказала она.

Чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и провести открытый разговор с жителями, в Кемертоган прибыли депутаты Мажилиса Максим Рожин и Данияр Каскарауов.

По словам Максима Рожина, впервые этот вопрос был поднят на общественном приеме в Каскелене полтора года назад. Тогда было зафиксировано более 20 проблем, большая часть из которых уже решена. Но сейчас самым острым остается вопрос питьевой воды.

Фото: Мажилис

— Сегодня более 4500 домов в селе не подключены к центральной системе водоснабжения. Люди вынуждены брать воду из частных скважин с разными тарифами и сомнительным качеством. Земельный участок и проектные документы готовы. Теперь основная задача — добиться выделения средств из республиканского бюджета. Этот вопрос уже направлен на рассмотрение в Правительство, взят под контроль Премьер-Министра. При уточнении бюджета должны быть выделены деньги. Вопрос остается на контроле партии «AMANAT», — подчеркнул депутат Мажилиса.

Согласно проектно-сметной документации, планируется строительство водопровода общей протяженностью 184,8 км, двух резервуаров, трех насосных станций, дизельного генератора и трансформаторной подстанции. После завершения строительства порядка 20 тысяч человек получат доступ к чистой питьевой воде.

Фото: Мажилис

Отметим, что в Карасайском районе аналогичные проекты реализуются поэтапно. Сейчас идет строительство водопроводной сети в селах Жанатурмыс и Каратобе. Работы также начаты в сёлах Елтай, Жармухамбет, Шалкар и Кайрат. На эти проекты выделено 1,7 млрд тенге.

Ранее в село в Жамбылской области провели питьевую воду за счет возвращенных активов.

Также сообщалось, что из специального государственного фонда дополнительно выделено свыше 160 миллиардов тенге на реализацию около 230 проектов по водоснабжению.