Сегодняшний визит открывает новую главу в истории казахско-пакистанских отношений — Касым-Жомарт Токаев

— Мы выразили обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами в различных регионах мира. Наши позиции по многим актуальным вопросам совпадают, и мы убеждены, что любые конфликты должны разрешаться на основе диалога и дипломатических усилий. Принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного права должны неизменно соблюдаться и иметь безусловный приоритет. В современной геополитической обстановке взаимная поддержка и консультации в рамках многосторонних организаций приобретают особое значение. Мы благодарны Пакистану за последовательную поддержку инициатив Казахстана в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Также были обсуждены конкретные шаги по продвижению глобального мира и стабильности. В этой связи сегодня был подписан Межправительственный меморандум о совместном участии в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций. Данный документ закладывает прочную основу для расширения нашего партнерства в сфере международной миротворческой деятельности, — сказал он.

В завершение Президент подчеркнул, что сегодняшний визит открывает новую главу в истории казахско-пакистанских отношений.

— Убежден, что установленное сегодня стратегическое партнерство и достигнутые договоренности будут служить интересам обеих стран. Пусть узы дружбы между нашими братскими народами будут крепкими, устойчивыми и устремленными в будущее. С нетерпением ожидаю государственный визит моего брата, дорогого Премьер-министра Пакистана г-на Шахбаза Шарифа, в Казахстан в этом году, — подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Шахбаз Шариф заявил, что Пакистан рассматривает Казахстан как одного из наиболее важных партнеров в Центральной Азии.

— Убежден, что продуктивные переговоры, увенчавшиеся обнадеживающими результатами, и подписанные документы придадут новый импульс развитию наших двусторонних связей. Сегодня, когда наши страны укрепляют партнерство, мы с нетерпением ожидаем открытия новых горизонтов сотрудничества в торговле, культуре, образовании и многих других областях. Хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Превосходительство, за поддержку в деле дальнейшего развития пакистанско-казахских отношений, — сказал Премьер-министр Пакистана.

Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами.