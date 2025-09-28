Сегодня День работников атомной отрасли

День работников атомной отрасли не случайно назначили на 28 сентября. Именно в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР издал Указ «Об организации работ по урану» и одобрил создание специальной лаборатории атомного ядра при Академии наук.

Отметим, 26 сентября Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Национального совета по науке и технологиям, на котором обсуждались вопросы развития атомной промышленности. В ходе заседания Президент отметил, что атом является очень важным, необходимым для нашей страны источником энергии, и остановился на том, что отечественный уран используется на АЭС таких стран, как США и Франция.

Фото: Акорда

- В настоящее время в мире действуют 416 атомных реакторов. В США работают 94 атомных реактора, при этом страна производит недостаточно собственного урана. Казахстан обеспечивает 24% поставок этого топлива на американский рынок. Аналогичная ситуация и во Франции, где более 50 станций получают уран, добываемый в нашей стране. На сегодняшний день 31 страна производит энергию на АЭС. Таким образом, каждое шестое государство использует мирный атом, еще около 20-ти планируют построить ядерные реакторы. Казахстан придает большое значение сотрудничеству со странами, обладающими передовыми технологиями в этой области, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Компания «Казатомпром», занимающаяся в нашей стране производством урана, необходимого для АЭС, в первой половине этого года произвела 12 242 тонны урана. Объем продаж по группе компаний достиг 7 525 тонн. Общая выручка превысила 600 миллиардов тенге. Операционная прибыль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 12%, составив 253 миллиарда тенге. Чистая прибыль составила 263 миллиарда тенге. Налоговые выплаты атомного холдинга в республиканский бюджет превысили 400 миллиардов тенге.

Фото: Қайрат Зайнишев/Kazinform

В соответствии с поручением Главы государства, компания усиленно работает над расширением ресурсной базы и ее эффективным использованием. «Казатомпром» получил еще одну лицензию на разведку месторождения урана с прогнозными запасами, превышающими 20 тысяч тонн, в Туркестанской области. Также компания начала геологоразведочные работы на трех перспективных участках в Шу-Сарысуской урановой провинции. Эти работы осуществляются только в рамках лицензий, принадлежащих «Казатомпром».

Фото: Қайрат Зайнишев/Kazinform

Компания развивает международное сотрудничество, уделяя внимание диверсификации рынка продажи урана. В этом году были подписаны контракты со швейцарской компанией «Ахро» и чешской «ČEZ» о поставках урана. С компанией «JUMCO» заключен меморандум о совместной реализации проектов по разведке и добыче урана в Иордании, с компанией «SEAS» – о поставке на АЭС Словакии природного урана и диоксида урана. Кроме того, достигнута договоренность с Министерством энергетики Румынии по расширению поставок природного урана и развитию бериллиевой промышленности.

Фото: Казатомпром

В марте этого года Указом Президента было создано Агентство по атомной энергии. Агентство занимается вопросами добычи урана, использования атомной энергии, радиационной безопасности.

Агентство провело 26 сентября торжественное собрание по случаю праздника, в ходе которого руководитель ведомства Алмасадам Саткалиев наградил лучших работников атомной промышленности.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Атомная отрасль уже сегодня играет важную роль в социально-экономическом развитии Казахстана. У нас сформировалась прочная база атомной промышленности, имеется научный потенциал мирового масштаба. Ядерная энергетика же только создается, и именно этот шаг открывает перед страной новые возможности для укрепления энергетической безопасности и достижения долгосрочных целей устойчивого развития, - подчеркнул председатель Агентства в своем выступлении на торжественном собрании, посвящённом Дню работников атомной отрасли.

Ранее мы сообщали о том, что Казахстан сделал важное заявление о строительстве АЭС на Мировой атомной неделе в Москве. 25 сентября в Казахстане начался конкурс на название первой АЭС. Казахстанцы за сутки предложили почти 10 тысяч вариантов названия первой АЭС.