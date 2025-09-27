РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:15, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы за сутки предложили почти 10 тысяч вариантов названия первой АЭС

    За первые 24 часа всенародного конкурса по выбору названия для первой атомной электростанции в Казахстане поступило 9 945 предложений через мобильное приложение eGov Mobile, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Adobe stock

    Об этом сообщили в Агентстве по атомной энергии.

    Инициатива стартовала 25 сентября в 12:00. На главной странице приложения появился специальный баннер «Предложите свое название АЭС», а пользователи получили уведомление о начале конкурса.

    Организаторы подчеркивают: название должно отражать историческое, культурное и национальное значение будущей станции.

    Участвовать может любой житель страны. Для этого достаточно выбрать язык (казахский или русский), ввести свой вариант, при желании кратко пояснить его смысл и подтвердить ознакомление с правилами.

    Прием заявок продлится до 23:59 10 октября 2025 года. С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте Агентства по атомной энергии и в соцсетях ведомства.

    Организаторы призывают казахстанцев внести свой вклад в историю отечественной энергетики и предложить имя для первой АЭС страны.

    Напомним, что 25 сентября в Казахстане начался конкурс на название первой АЭС. 

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
