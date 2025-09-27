Казахстан сделал важное заявление о строительстве АЭС на Мировой атомной неделе

Главный акцент визита — строительство первой атомной электростанции в Казахстане.

Казахстанская сторона провела ряд двусторонних встреч с руководителями международных компаний и научных организаций атомной отрасли. Особое внимание было уделено переговорам с руководством госкорпорации «Росатом», в ходе которых обсуждались актуальные вопросы строительства первой АЭС в Казахстане, включая выбранную реакторную технологию, график и финансирование проекта, локализацию производства и подготовку кадров, а также обеспечение высоких стандартов ядерной и радиационной безопасности.

В рамках форума делегация посетила международную выставку, где были представлены разработки и технологии участников атомной недели: современные реакторные установки, решения для обеспечения безопасности и инновации для устойчивого развития энергетики. Казахстанский стенд привлек внимание гостей, демонстрируя достижения страны и перспективные проекты в области мирного атома.

Генеральный директор ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» Ернат Бердигулов выступил на пленарной сессии «Все начинается с атома», представив стратегические планы по развитию атомной энергетики. Руководитель проекта Жомарт Жасанов на круглом столе отметил, что вовлечение отечественных предприятий и специалистов — ключевое условие успешной реализации проекта АЭС.

Казахстан подтверждает курс на развитие экологически чистых и высокотехнологичных источников энергии, укрепление энергетической безопасности и устойчивый экономический рост.

В Мировой атомной неделе приняли участие представители стран Европы, Азии, Ближнего Востока, Турции, Беларуси, Боливии, Ирана и других государств, что подчеркивает высокий интерес мирового сообщества к развитию атомной энергетики.

Напомним, 25 сентября в Казахстане начался конкурс на название первой АЭС. Казахстанцы за сутки предложили почти 10 тысяч вариантов названия первой АЭС. 26 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального совета по науке и технологиям, заявил, что атомная энергетика превратится в полноценную отрасль национальной экономики.