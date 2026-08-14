Сбой в энергосистеме оставил без электроснабжения более 43 тысяч абонентов Шымкента

Аварийное отключение магистральных линий электропередачи днем 14 августа затронуло более 43 тысяч потребителей в Шымкенте. Без электроснабжения частично остались сразу несколько микрорайонов города, сейчас подача электроэнергии восстановлена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, 14 августа в 14:37 в электрической сети 110 кВ произошло отключение воздушных линий электропередачи.

— Причиной ограничения электроснабжения стало аварийное отключение магистральных линий АО «KEGOC». В 14:37 по южному региону сработали системы противоаварийной автоматики (САОН и АЧР) в связи с разделением транзитов 500 кВ «Север — Юг» и «Север — Восток — Юг», — проинформировали в профильном ведомстве.

Ограничения затронули микрорайоны Сауле, Акжар, Актас, Жанаталап, Турлан, Тельман, Коммунизм, 17-й, 18-й микрорайоны и Отырар.

Суммарный объем ограничений по Шымкенту составил 114,4 МВт. Перебои затронули 38 760 физических и 4 790 юридических потребителей — всего 43 550 абонентов.

В данное время электроснабжение потребителей Шымкента восстановлено.

Ранее в АО «KEGOC» сообщили, что 14 августа в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение. В результате блэкаута Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема Центральной Азии выделились на изолированную работу. По предварительным оперативным данным KEGOC, причиной сбоя стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

В свою очередь, Министерство энергетики РК объяснило перебои с подачей энергии в Алматы и других регионах страны и опровергло информацию о том, что перебои в Узбекистане возникли по вине казахстанской энергосистемы.

Из-за временного отключения электроэнергии все городские службы Алматы были переведены на усиленный режим работы. Позже в Минэнерго подтвердили, что подача электричества по линиям KEGOC восстановлена в штатном режиме.