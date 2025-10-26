Сбежавшего из больницы подсудимого задержали в Туркестанской области

— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области задержан подсудимый, ранее покинувший медицинское учреждение. Он был задержан в доме своего знакомого в городе Туркестан, — говорится в сообщении ДП Туркестанской области.