РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:03, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сбежавшего из больницы подсудимого задержали в Туркестанской области

    Мужчина был задержан в доме своего знакомого, передает агентство Kazinform.

    п
    Фото: Polisia.kz

    — В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области задержан подсудимый, ранее покинувший медицинское учреждение. Он был задержан в доме своего знакомого в городе Туркестан, — говорится в сообщении ДП Туркестанской области.

    Задержанный помещен в следственный изолятор.

    — Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование, — добавили в полиции.

    Отмечается, что ситуация находится на личном контроле начальника департамента полиции Туркестанской области.

    Напомним, инцидент произошел 23 октября. Подсудимый, находившийся на лечении, покинул медицинское учреждение.

    Теги:
    Туркестанская область Полиция Задержания
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают