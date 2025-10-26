Сбежавшего из больницы подсудимого задержали в Туркестанской области
Мужчина был задержан в доме своего знакомого, передает агентство Kazinform.
— В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области задержан подсудимый, ранее покинувший медицинское учреждение. Он был задержан в доме своего знакомого в городе Туркестан, — говорится в сообщении ДП Туркестанской области.
Задержанный помещен в следственный изолятор.
— Проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование, — добавили в полиции.
Отмечается, что ситуация находится на личном контроле начальника департамента полиции Туркестанской области.
Напомним, инцидент произошел 23 октября. Подсудимый, находившийся на лечении, покинул медицинское учреждение.