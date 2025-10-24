Подсудимый сбежал из больницы в Туркестанской области

— В Туркестанской области полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося подсудимого, — сообщили в ДП.

На его розыск ориентирован весь личный состав полиции. Выставлены контрольные посты и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

— По факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц, — отметили в полиции.

Ситуация находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

Ранее мужчину, разыскиваемого 17 лет по всему СНГ, задержали в Талдыкоргане.