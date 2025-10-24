РУ
    15:49, 24 Октябрь 2025

    Подсудимый сбежал из больницы в Туркестанской области

    23 октября подсудимый, находившийся на лечении, покинул медицинское учреждение, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной департамент полиции.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В Туркестанской области полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание скрывшегося подсудимого, — сообщили в ДП.

    На его розыск ориентирован весь личный состав полиции. Выставлены контрольные посты и проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

    — По факту произошедшего начато служебное расследование, по итогам которого будут приняты самые строгие меры в отношении всех виновных лиц, — отметили в полиции.

    Ситуация находится на личном контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

    Ранее мужчину, разыскиваемого 17 лет по всему СНГ, задержали в Талдыкоргане.

