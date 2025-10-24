РУ
    19:00, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Мужчина, разыскиваемый 17 лет по всему СНГ, задержан в Талдыкоргане

    В Талдыкоргане полицейские задержали 54-летнего мужчину, находившегося в межгосударственном розыске более 17 лет, передает агентство Kazinform.

    арест наручники осудили МВД преступник
    Фото: МВД РК

    Как сообщили в департаменте полиции области Жетысу, разыскиваемый с 2008 года гражданин Казахстана обвиняется в совершении тяжкого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств в особо крупном размере.

    — Задержанный длительное время скрывался от следствия и находился в розыске с 15 мая 2008 года. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Судом избрана мера пресечения — арест, — сообщили в пресс-службе ДП области. 

    По данным полицейских, за совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. Все обстоятельства дела в настоящее время проверяются в рамках следственных мероприятий.

    Задержание стало результатом оперативно-розыскной работы сотрудников полиции, проводимой в рамках республиканской акции «Правопорядок», направленной на обеспечение безопасности и укрепление общественного порядка.

    — Каждое преступление получает законную оценку. Независимо от срока давности, виновные лица будут привлечены к ответственности, — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что находившийся в розыске казахстанец задержан в Египте.  А в Экибастузе задержали находившуюся 13 лет в розыске аферистку.  

     

    Казахстан Полиция Область Жетысу СНГ Розыск
    Айгерим Коппаева
