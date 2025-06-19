СБ ООН 20 июня проведет два заседания — по Ближнему Востоку и Украине

— Заседание по (запросу) Ирана пройдет утром в пятницу в 10:00 (17:00 мск), а по Украине — в 15:00 (22:00 мск), — сказали журналистам в постоянном представительстве Гайаны при ООН, которое выполняет функцию председателя СБ ООН в июне.

В предыдущий раз члены Совбеза собирались на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке 13 июня, в день, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы.

Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.

Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.