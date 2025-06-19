РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:45, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    СБ ООН 20 июня проведет два заседания — по Ближнему Востоку и Украине

    Совет Безопасности ООН соберется в пятницу, 20 июня, чтобы провести два заседания: по эскалации между Ираном и Израилем и по ситуации на Украине. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    совбез оон
    Фото: unrcca.unmissions.org

    — Заседание по (запросу) Ирана пройдет утром в пятницу в 10:00 (17:00 мск), а по Украине — в 15:00 (22:00 мск), — сказали журналистам в постоянном представительстве Гайаны при ООН, которое выполняет функцию председателя СБ ООН в июне.

    В предыдущий раз члены Совбеза собирались на экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке 13 июня, в день, когда Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы.

    Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ впервые за 20 лет принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. В ней идет речь о том, что с 2019 года Иран не предоставлял полной и своевременной информации о своих ядерных материалах и активности на незаявленных объектах. Это является нарушением формальных обязательств, но не обязательное свидетельство оружейной программы.

    Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на иранские ядерные объекты в Натанзе и Фордо, ряд иранских военных командиров, ученых-физиков и гражданских лиц.

    Теги:
    Совбез ООН Украина ООН Ближний Восток Иран Мировые новости Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают