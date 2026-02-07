Сайран в Алматы: когда заработают туалеты и появятся ли парковки

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором житель города сообщает, что установленный на Сайране общественный туалет не функционирует. В этой связи журналисты поинтересовались, когда объект будет введен в эксплуатацию.

— Что касается общественного туалета, то в ближайшее время, до 15 февраля, подрядная организация приведет его полностью в порядок. После этого управление общественных пространств примет объект, и он будет действовать, — сообщил замакима на брифинге региональной службы коммуникаций.

Кроме того, представители СМИ обратили внимание на нехватку парковочных мест вокруг озера. Отвечая на вопрос о возможности их увеличения, замакима отметил, что в долгосрочной перспективе город, напротив, будет сокращать количество парковок.

— В современном мире, в больших городах, 70 процентов населения ездят на общественном транспорте, а 30 процентов — на личном, а у нас 60 процентов — на личном, а 40 процентов — на общественном. То есть у нас абсолютная, обратная на 180 градусов, ситуация. Теперь о наших планах. Мы сейчас строим станции метро, будем увеличивать новые ветки. Также увеличим частоту автобусных перевозок. Когда мы все это улучшим, количество парковок в городе в будущем будет сокращаться. Я не говорю, что через год или два года, в будущем так и будет, — сказал он.

Отметим, что в прошлом году в Алматы завершили благоустройство озера Сайран. Изначально работы планировалось закончить до конца мая 2025 года, однако сроки были сдвинуты.

Несмотря на отсутствие официального открытия, горожане активно посещали обновленную территорию Сайрана. Озеро стало излюбленным местом отдыха, и многие жители проводили там свободное время в теплые дни.

Вместе с тем возникла проблема: посетители оставляли мусор, фиксировались случаи повреждения скамеек и урн. Об этом также отмечал сам Алмасхан Сматлаев. Также он говорил, что есть вопросы к подрядчику по качеству выполненных работ.

Кроме того, акимат Алматы подал в суд на подрядную организацию из-за срыва сроков реконструкции озера Сайран.

Позже сообщалось, что судебные разбирательства вокруг подрядчика Сайрана продолжаются.