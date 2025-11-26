Саудовский принц разозлил Трампа: что стало причиной

В кулуарах встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, состоявшейся на минувшей неделе, произошел напряженный обмен мнениями по вопросу нормализации отношений с Израилем.

По данным канала израильского 12-го телеканала, на который ссылаются два высокопоставленных американских чиновника и еще один информированный источник, именно Трамп поднял тему. Однако наследный принц ответил отказом, подчеркнув, что, несмотря на принципиальную поддержку идеи, общественное мнение в Саудовской Аравии после войны в секторе Газа делает шаг к нормализации невозможным в текущий момент.

Один из американских чиновников сообщил израильскому телеканалу, что разговор проходил в корректной форме, но был «тяжелым».

— Способ точного описания — президент был разочарован и раздражен. Он пытался убедить наследного принца, но бин Салман стоял на своем, — заявил собеседник.

По словам источников телеканала, саудовский лидер не исключил нормализацию в перспективе, однако вновь указал на условие, сформулированное публично: наличие «надежного, необратимого и ограниченного по времени» пути к созданию палестинского государства. Израильское правительство противится любым формулировкам, предполагающим движение к решению в формате двух государств.

В Саудовском посольстве в Вашингтоне не стали комментировать публикацию, тогда как Белый дом заявил лишь, что «президент Трамп призывает все страны Ближнего Востока присоединиться к соглашениям Авраама».

Американские чиновники также сообщили, что перед встречей наследному принцу дали понять: Вашингтон ожидает прогресса по нормализации. В ходе протокольных заявлений Трамп публично пообещал Эр-Рияду доступ к тем же истребителям F-35, что поставлены Израилю, однако уже на следующий день госсекретарь Марко Рубио в беседе с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заверил, что речь идет о «сниженной» версии самолета.

По данным источников телеканала в США и Израиле, Рубио подчеркнул, что Вашингтон сохранит приверженность обеспечению качественного военного превосходства ЦАХАЛ, закрепленного в американском законодательстве.

— Мы сообщили израильской стороне, что обязуемся не подрывать превосходства, — отметил американский чиновник.

Речь идет о закрепленном в законодательстве США принципе, согласно которому Вашингтон обязан сохранять технологическое и военно-техническое превосходство Израиля над любыми потенциальными противниками в регионе.

