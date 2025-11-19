Продажа F-35, инвестиции в $1 трлн, дело Хашогги: что обсуждали Трамп и саудовский принц

Убийство Хашогги

Нынешний визит Мохаммеда бин Салмана в США — первый с 2018 года. Тогда крон-принц провел в США почти три недели и встретился со множеством политиков и общественных деятелей.

А в октябре того же года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит и расчленен саудовский оппозиционер, живший в США колумнист американской газеты Washington Post Джамаль Хашогги.

Американская разведка позже пришла к выводу, что Мохаммед бин Салман дал добро на это убийство. Сам он заявлял, что не знал о готовящемся убийстве Хашогги, но как фактический глава государства принимает на себя ответственность за него и назвал убийство «огромной ошибкой».

Во время пресс-конференции в Белом доме на вопрос журналистки АВС об убийстве Хашогги Трамп вступился за саудовского принца.

— Вы упоминаете крайне неоднозначного человека. Многим людям этот господин, о котором вы говорите, не нравился. Нравится он вам или не нравился, но всякое бывает. Однако он [наследный принц] ничего об этом не знал. […] А вам не надо ставить в неудобное положение наших гостей, — сказал президент США.

Продажа F-35

Позже Белый дом сообщил, что с Саудовской Аравией подписана совместная декларация о развитии гражданской атомной энергетики, а сам президент одобрил «крупный оборонно-экспортный пакет», включающий будущие поставки королевству истребителей F-35.

В США некоторые военные чиновники обеспокоены тем, что вместе с этими самолетами, которые считаются самыми передовыми в мире, Саудовская Аравия получит доступ к технологиям стелс и сможет поделиться ими со своим партнером, Китаем.

В Израиле некоторые официальные лица говорят, что продажа Саудовской Аравии F-35 пошатнет позиции Израиля как страны, качественно превосходящей все остальные в регионе в военном отношении. Сейчас эти самолеты на Ближнем Востоке есть только у израильтян.

Трамп еще до встречи с саудовским правителем во вторник уверенно заявил, что продаст ему эти самолеты, поскольку Саудовская Аравия — «прекрасная союзница США».

Важный союзник США вне НАТО

После встречи американский лидер объявил Эр-Рияд важным союзником вне НАТО.

— Я рад объявить, что мы выводим наше военное сотрудничество на еще более высокий уровень, официально назначив Саудовскую Аравию важным союзником, не входящим в НАТО, — сказал Трамп.

Кроме того по итогам встречи в Белом доме США и Саудовская Аравия заключили ряд важных соглашений по сотрудничеству в сфере гражданской ядерной энергетики, по критическим минералам и искусственному интеллекту.

Инвестиции в $1 трлн

В свою очередь Саудовская Аравия обязалась увеличить инвестиции в США почти до $1 трлн.

— Когда вы инвестируете триллион долларов, это также и наша национальная безопасность, потому что это создает рабочие места. Это создает многое… Это настоящий союзник, который сделает это. Это создает большую мощь для Соединенных Штатов, — заявил во время пресс-конференции глава Белого дома.

Как отмечает ВВС, официально визит принца Мохаммеда бин Салмана называется рабочим, но пышностью церемоний он оказался довольно близок к статусу «государственного».

Все фонарные столбы на Пенсильвании-авеню и в прилегающем Лафайет-парке перед Белым домом украшены флагами США и Саудовской Аравии. По прибытии в Белый дом принца встречали красной дорожкой, пролетом трех истребителей F-35 и трех F-15, небольшим конным парадом и артиллерийским салютом под гимны обеих стран.

Напомним, в мае США и Саудовская Аравия подписали оружейную сделку на $142 млрд.