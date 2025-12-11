«Самрук-Қазына» обновляет портфель: 15 активов — на рынок, четыре ликвидирует

— Фонд «Самрук-Қазына» последовательно реализует меры по снижению доли государства в экономике, одновременно способствуя развитию конкурентной среды и либерализации рынков. Приватизация активов позволяет укреплять конкуренцию, привлекать инвестиции, повышать операционную эффективность компаний и внедрять современные методы управления. Все это в итоге оказывает позитивное влияние на экономику. В частности, в 2025 году успешно завершились важные сделки по продаже иностранным стратегическим инвесторам авиакомпании Qazaq Air и мобильного оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Tele2), — отмечают в Фонде.

Одним из ключевых инструментов частичной реализации государственных пакетов акций крупных компаний остается их вывод на фондовый рынок через IPO и SPO. Эти механизмы позволяют привлекать средства в Национальный фонд, формировать рыночную стоимость активов, повышать операционную эффективность компаний благодаря росту стандартов корпоративного управления, развивать отечественный рынок ценных бумаг, расширять доступ к рынкам капитала и повышать инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения.

По данным фонда «Самрук-Қазына», такие инструменты дают компаниям возможность выйти на новый качественный уровень корпоративного управления, повысить прозрачность и подотчетность, усилить защиту прав миноритарных акционеров и соответствовать ESG-принципам. Например, спрос на IPO Air Astana превысил 1 млрд долларов. В результате SPO (вторичного размещения акций) KEGOC доля акций компании в свободном обращении на бирже выросла с 2,7% до 8,1%, а их ликвидность увеличилась в 20 раз.

— В ходе реализации этих сделок инвестиционная активность населения заметно выросла. С начала 2021 года до начала 2024 года количество брокерских счетов в депозитарных системах увеличилось с 236 тысяч до 3,9 миллиона. Для примера: после проведения IPO АО НК «КазМунайГаз» число счетов выросло с 378 тысяч в начале 2022 года до 1,5 миллиона в начале 2023 года, а после SPO KEGOC достигло 3,9 миллиона. Эти данные показывают, что интерес граждан к фондовому рынку растет, а информационно-просветительские кампании демонстрируют эффективность, — сообщили в компании.

В Фонде подчеркивает, что вывод компаний на IPO и SPO усиливает рыночную дисциплину, способствует более ответственному ведению бизнеса и укрепляет доверие участников фондового рынка.

— В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 мая 2024 года № 542 «О мерах по либерализации экономики» при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) был создан Национальный офис приватизации. В его состав вошли представители центральных государственных органов, местных исполнительных органов, а также национальных управляющих холдингов, включая АО «Самрук-Қазына». Национальному офису предоставлены полномочия проводить анализ деятельности государственных предприятий и организаций, более чем на 50% принадлежащих государству или аффилированным структурам. Цель — определить эффективность передачи активов в конкурентную среду с учетом отраслевых и региональных особенностей и сформировать соответствующий перечень, — отмечается в ответе Фонда.

По итогам работы Национального офиса приватизации был сформирован перечень активов дочерних и зависимых организаций национальных управляющих холдингов, национальных компаний и связанных с ними юридических лиц, предлагаемых к передаче в конкурентную среду или к ликвидации. Перечень утвержден постановлением Правительства от 24 октября 2025 года № 894 «О некоторых вопросах оптимизации субъектов квазигосударственного сектора и объектов государственной собственности». В список вошли 19 активов группы фонда.

Пять активов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду через IPO/SPO:

АО «Қазақстан темір жолы» (2026 г.);

АО «Казпочта» (2028 г.);

АО «Казахтелеком» (2027–2029 гг.);

АО «QazaqGaz» (2027–2029 гг.);

Qazaq Green Power PLC (2029–2030 гг.).

10 активов, предлагаемых к передаче в конкурентную среду иными способами:

ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (2028 г.);

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» (2028 г.);

Aysir Turizm ve Insaat A.S. (2026–2027 гг.);

KMG International N.V. (2026–2027 гг.);

ТОО «Тау-Кен Алтын» (2029 г.);

ТОО «Мархит» (2026 г.);

ТОО «Северный Катпар» (2026–2027 гг.);

ТОО «ШалкияЦинк ЛТД» (2026–2027 гг.);

ТОО «НУРСАТ+» (2026–2027 гг.);

ТОО «СК-Девелопмент» (2026 г.).

Четыре актива, предлагаемых к ликвидации:

АО «Усть-Каменогорская ГЭС» (2026 г.);

АО «Балхашская ТЭС» (2026 г.);

ТОО «КТ-Телеком» (2026 г.);

ТОО «ҚазМұнайГаз-Сервис» (2028 г.).

— Таким образом, фонд «Самрук-Қазына» реализует государственную программу приватизации и вносит значимый вклад в либерализацию экономики. Приватизация активов фонда дает ощутимые результаты: повышается качество управления, усиливается конкуренция, расширяется участие частного сектора в экономике, растет инвестиционная активность населения, — заявили в Фонде.

Отметим, что ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на совместном заседании палат Парламента сообщил, что 177 объектов, включенных в план приватизации, все еще не нашли новых владельцев.