ВАП указала на необходимость ускорить темпы приватизации
Из 637 объектов, подлежащих приватизации, на начало года реализованы лишь 460. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.
– На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации Комплексного плана приватизации. В текущем году соответствующая информация представлена в нашем заключении — в разделах по оценке эффективности управления государственными активами, а также по поступлениям и использованию средств Национального фонда, — сообщил Алихан Смаилов в ходе заседания палат Парламента.
По его словам, из 637 запланированных к приватизации объектов было реализовано или ликвидировано 460, в том числе объекты республиканской и коммунальной собственности, а также активы квазигосударственного сектора.
– По информации Комитета государственного имущества, за прошлый год реализовано 14 объектов. Общая сумма договоров купли-продажи составила 589 млрд тенге. Основной объем пришелся на сделку по продаже компании «Теле2», принадлежащей «Казахтелекому», катарскому инвестору — 517 млрд тенге, — уточнил он.
Как отметил глава ВАП, из указанной суммы 158 млрд тенге были направлены в республиканский бюджет в виде дивидендов, ранее поступивших в «Самрук-Казына». Еще 76 млрд тенге поступили в виде корпоративного подоходного налога в связи с переоценкой стоимости актива. Оставшиеся суммы по этой сделке будут поступать поэтапно до 2028 года в соответствии с условиями договора.
– Учитывая, что до конца реализации Комплексного плана остаются 177 объектов неприватизированными, данную работу необходимо ускорить, — подчеркнул Алихан Смаилов.
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