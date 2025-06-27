ВАП указала на необходимость ускорить темпы приватизации

– На постоянной основе осуществляется мониторинг реализации Комплексного плана приватизации. В текущем году соответствующая информация представлена в нашем заключении — в разделах по оценке эффективности управления государственными активами, а также по поступлениям и использованию средств Национального фонда, — сообщил Алихан Смаилов в ходе заседания палат Парламента.

По его словам, из 637 запланированных к приватизации объектов было реализовано или ликвидировано 460, в том числе объекты республиканской и коммунальной собственности, а также активы квазигосударственного сектора.

– По информации Комитета государственного имущества, за прошлый год реализовано 14 объектов. Общая сумма договоров купли-продажи составила 589 млрд тенге. Основной объем пришелся на сделку по продаже компании «Теле2», принадлежащей «Казахтелекому», катарскому инвестору — 517 млрд тенге, — уточнил он.

Как отметил глава ВАП, из указанной суммы 158 млрд тенге были направлены в республиканский бюджет в виде дивидендов, ранее поступивших в «Самрук-Казына». Еще 76 млрд тенге поступили в виде корпоративного подоходного налога в связи с переоценкой стоимости актива. Оставшиеся суммы по этой сделке будут поступать поэтапно до 2028 года в соответствии с условиями договора.

– Учитывая, что до конца реализации Комплексного плана остаются 177 объектов неприватизированными, данную работу необходимо ускорить, — подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют сократить дефицит бюджета до 1,4%.





