Саммит ШОС в Бишкеке: главные темы и ожидаемые решения

1 сентября столица Кыргызстана примет очередное заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Также состоится встреча на высшем уровне в формате «ШОС плюс», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В мероприятиях ожидается участие глав и представителей государств членов Шанхайской организации сотрудничества, приглашенных стран и руководителей ряда международных организаций.

Какие вопросы обсудят

Главы государств обсудят актуальные вопросы международной и региональной повестки, приоритетные направления дальнейшего развития Организации, а также перспективы углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, цифровой, экологической и культурно-гуманитарной сферах.

На встрече на высшем уровне в формате «ШОС плюс» в расширенном составе состоится обмен мнениями по вопросам укрепления центральной координирующей роли ООН и международного права, а также содействия устойчивому развитию и расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Какие документы подпишут

По итогам заседания будут подписаны Бишкекская декларация двадцатипятилетия ШОС, документы и решения, направленные на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества и совершенствование деятельности Организации, а также принят ряд тематических заявлений глав государств.

Отмечается, что предстоящий саммит станет главным итоговым мероприятием председательства Кыргызской Республики в ШОС в 2025-2026 годах, проходящего под девизом «25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию».

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

Также сообщалось, что 30 августа Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Кыргызстан по приглашению президента Садыра Жапарова.

В период подготовки и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников в стране усиливают меры безопасности.

На время проведения саммита ШОС жителей Бишкека попросили уехать из города.

Для обеспечения безопасности и снижения нагрузки на транспортную систему во время проведения саммита ШОС и VI ВИК 31 августа и 1 сентября в Бишкеке закроют крупные торговые центры, рынки и ряд подземных переходов, расположенных по маршрутам следования официальных делегаций.

Более 15 тысяч милиционеров обеспечат порядок на саммите ШОС и VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке.

В связи с масштабными мероприятиями в столице с 30 августа 2026 года вводятся временные ограничения движения транспорта на отдельных участках дорог.