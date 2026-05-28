KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Кыргызстане

    Министр иностранных дел Кыргызской Республики Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Кыргызстане
    Фото: МИД КР

    По данным МИД КР, стороны рассмотрели текущие вопросы международной и региональной повестки, обсудили возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества между Кыргызской Республикой и Организации Объединённых Наций.

    Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев подчеркнул значимость ООН как ведущей универсальной международной организации, играющей важную роль в продвижении мира, достижении устойчивого развития и укреплении многостороннего взаимодействия.

    Отдельное внимание уделено предстоящему визиту Генерального секретаря ООН в Бишкек для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества. Антониу Гутерриш принял приглашение Президента КР Садыра Жапарова принять участие в Саммите.

    Напомним, в текущем году Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.

    Ранее страна ввела в обращение серебряную коллекционную монету «Шанхайской организации сотрудничества–25 лет».

    Также сообщалось о прошедших в Бишкеке 21-м заседании секретарей Советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества и 10-совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники стран ШОС.

    ШОС Генсек ООН В мире Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор