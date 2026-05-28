Генсек ООН примет участие в саммите ШОС в Кыргызстане

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным МИД КР, стороны рассмотрели текущие вопросы международной и региональной повестки, обсудили возможности для дальнейшего укрепления сотрудничества между Кыргызской Республикой и Организации Объединённых Наций.

Глава внешнеполитического ведомства Жээнбек Кулубаев подчеркнул значимость ООН как ведущей универсальной международной организации, играющей важную роль в продвижении мира, достижении устойчивого развития и укреплении многостороннего взаимодействия.

Отдельное внимание уделено предстоящему визиту Генерального секретаря ООН в Бишкек для участия в Саммите Шанхайской организации сотрудничества. Антониу Гутерриш принял приглашение Президента КР Садыра Жапарова принять участие в Саммите.

Напомним, в текущем году Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества.

