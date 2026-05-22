Руководители министерств науки и технологий стран ШОС встретились в Кыргызстане

В Бишкеке под председательством Кыргызстана состоялось 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и технологий государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

В мероприятии приняли участие делегации из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Индии, Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Секретариата ШОС.

Встреча призвана укрепить сотрудничество и взаимодействие в сфере науки, технологий и инноваций между государствами-членами ШОС.

Вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гулзат Кобенова подчеркнула значимость проводимого совещания.

— Руководители министерств и ведомств науки и техники государств-членов ШОС на 10-м совещании в Бишкеке подвели итоги за прошедший год, поделились опытом, обменялись мнениями по новшествам, изменениям, достижениям и планам в сфере науки, технологий, инноваций и коммерциализации науки. Каждая страна дала предложения по дальнейшему развитию научных исследований между нашими странами. Казахстанский опыт тоже очень интересен. С принятием в 2024 году закона о науке и технологической политике в РК вырабатывается новая собственная модель администрирования и управления наукой, — сказала она.

По мнению спикера, приоритеты научных исследований у всех стран-участниц встречи практически одинаковы.

— В эпоху искусственного интеллекта приобретает значение научно-обоснованные решения. Озвученная сегодня Кыргызстаном инициатива по запуску зеленого технологического коридора нашла поддержку со стороны участников совещания. Также выделяется другая важная инициатива по проведению совместных научно-исследовательских проектов. Полагаю, что это действительно важно для всех государств-членов ШОС и Казахстана в том числе. Наша страна сегодня предпринимает меры по внесению изменений в законодательство, где предусматриваются нормы по поддержке и финансированию международных научных проектов. В этой связи данная площадка, где есть возможность обменяться мнениями и определиться с предстоящими планами, очень значима для всех сторон, — отметила она.

В ходе своего выступления министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова уделила особое внимание вопросам изменения климата и таяния ледников в Центральной Азии, предложив странам ШОС создать «Зеленый технологический коридор».

— Прагматичная инициатива объединит интеллектуальные ресурсы наших технопарков с академий наук для решения трех важных прикладных задач. Прежде всего, это создание совместных цифровых систем точного климатического мониторинга и управления водными ресурсами, разработка и трансфер технологий для возобновляемой и малой гидроэнергетики и внедрение инноваций в устойчивое, а также климатически оптимизированное сельское хозяйство, — отметила она.

Кыргызстан предлагает запустить четыре практических трека сотрудничества.

— Создать единую скоординированную сеть научно-технологических парков государств ШОС, где инноваторы будут обмениваться опытом и коммерциализировать свои решения. Запустить целевые грантовые программы ШОС для междисциплинарных исследований молодых ученых, особенно в сфере прикладного искусственного интеллекта и зеленых технологий. Расширить реальную академическую мобильность для того, чтобы наши исследователи имели беспрепятственный доступ к уникальным лабораторным базам друг друга. Начать проектирование Единой цифровой платформы обмена научной информацией ШОС, — сказала министр.

По мнению Гульзат Исаматовой, предложенный комплекс мер позволит не просто отвечать на глобальные вызовы времени, а действовать на опережение, создавая сильную евразийскую экономику знаний.

