Более 15 тысяч милиционеров обеспечат порядок на саммите ШОС и VI ВИК в Бишкеке

В столице Кыргызстана на период проведения Саммита Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников милиция перейдет на усиленный режим несения службы, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным ГУВД г. Бишкек, для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, официальных делегаций, участников международных мероприятий и гостей будут задействованы более 15 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

Жителей и гостей столицы просят с пониманием отнестись к принимаемым усиленным мерам безопасности, а также к временным ограничениям движения и изменениям привычных маршрутов. Также граждан призвали поддерживать общественный порядок, выполнять законные требования сотрудников милиции, заранее планировать маршруты передвижения и с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.

Напомним, в Бишкеке 31 августа-1 сентября 2026 года под председательством кыргызской стороны пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС.

31 августа на новом стадионе «Бишкек Арена» состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

Также сообщалось, что 30 августа Председатель КНР Си Цзиньпин совершит государственный визит в Кыргызстан по приглашению президента Садыра Жапарова.

В период подготовки и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников в стране усиливают меры безопасности.

На время проведения саммита ШОС жителей Бишкека попросили уехать из города.

Для обеспечения безопасности и снижения нагрузки на транспортную систему во время проведения саммита ШОСи VIВИК 31 августа и 1 сентября в Бишкеке закроют крупные торговые центры, рынки и ряд подземных переходов, расположенных по маршрутам следования официальных делегаций.