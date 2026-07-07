Жителей Бишкека попросили уехать из города на время проведения саммита ШОС

В столице Кыргызстана с 30 августа по 1 сентября пройдут саммит Шанхайской организации сотрудничества и церемония открытия VI Всемирных игр кочевников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов официально обратился к жителям Бишкека с просьбой по возможности провести эти дни на Иссык-Куле или в других местах отдыха.

Он отметил, что впервые Кыргызстан одновременно посетят главы 21 государства, у некоторых из которых запланированы официальные государственные визиты. В течение трех дней в Бишкеке будут регулярно перекрывать дороги, в связи с чем жители могут столкнуться с неудобствами.

— Ученики школ и студенты высших учебных заведений приступят к занятиям с 15 сентября. Поэтому необходимости спешить в Бишкек к 1 сентября нет. Кыргызстанцы могут заранее планировать свой отдых до 15 сентября, — добавил он.

Напомним, в текущем году Кыргызстан председательствует в Шанхайской организации сотрудничества, в этой связи страна готовится к проведению саммита ШОС.

Кроме того, с 31 августа по 6 сентября пройдут VI Всемирные игры кочевников, которые соберут участников из 90 стран. Церемония открытия Игр пройдет на новом столичном стадионе.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

Страна ввела в обращение серебряную коллекционную монету «Шанхайской организации сотрудничества–25 лет».

Также сообщалось о прошедших в Бишкеке 21-м заседании секретарей Советов безопасности государств- членов Шанхайской организации сотрудничества и 10-совещании руководителей министерств и ведомств науки и техники стран ШОС.