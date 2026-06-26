Кыргызстан представил ролик к VI Всемирным играм кочевников

В Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября пройдут VI Всемирные игры кочевников, которые соберут участников из 90 стран, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Опубликован официальный промо-ролик Всемирных игр кочевников 2026. Отмечается, что у каждого народа есть своя история, у каждой культуры — свой голос. И каждая традиция продолжает жить, пока ее передают следующим поколениям. Всемирные игры кочевников объединяют людей через спорт, культуру и наследие.

— Там, где звучит зов. Через века и поколения. Через горы, степи и дороги. Через истории народов и их наследие. Всемирные игры кочевников возвращаются в Кыргызстан, — говорится в ролике.

Ранее сообщалось, что более 60 стран подтвердили участие в VI Всемирных играх кочевников.

Также мы писали о том, что снежный барс выбран талисманом Всемирных игр кочевников 2026, которому дали имя Батай.

В мае в Бишкеке официально запустили электронное табло обратного отсчета «100 дней до начала Игр».

В Кыргызстане предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра ВИК.

По информации Госагентства физической культуры и спорта КР, соревнования по кок-бору и кокпару на VI ВИК будут проводиться как отдельные дисциплины.