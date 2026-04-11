Талисману Всемирных игр кочевников 2026 дали имя
Снежному барсу, который является официальным талисманом VI Всемирных игр кочевников (ВИК), дали имя Батай. Об этом сообщили в Международном секретариате ВИК, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.
Отмечается, что имя Батай несет в себе культурный код и глубокий символизм.
Так, «Ба» является отсылкой к слову «барс». Оно символизирует силу, свободу и внутреннюю мощь. «Тай» — сокращение от кыргызского слова «таяныч», что означает «опора». Это подчеркивает внутренний стержень, баланс и связь с корнями. Таким образом, имя Батай объединяет в себе два сильных начала: силу и опору — движение вперед с уважением к истокам.
Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года и соберут участников из разных стран. Программа включает спортивные, культурные и научные мероприятия.
