    18:25, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Талисману Всемирных игр кочевников 2026 дали имя

    Снежному барсу, который является официальным талисманом VI Всемирных игр кочевников (ВИК), дали имя Батай. Об этом сообщили в Международном секретариате ВИК, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Талисману Всемирных игр кочевников 2026 дали имя
    Фото: Всемирные игры кочевников

    Отмечается, что имя Батай несет в себе культурный код и глубокий символизм.

    Так, «Ба» является отсылкой к слову «барс». Оно символизирует силу, свободу и внутреннюю мощь. «Тай» — сокращение от кыргызского слова «таяныч», что означает «опора». Это подчеркивает внутренний стержень, баланс и связь с корнями. Таким образом, имя Батай объединяет в себе два сильных начала: силу и опору — движение вперед с уважением к истокам.

    Ранее сообщалось, что снежный барс выбран талисманом Всемирных игр кочевников 2026.

    Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года и соберут участников из разных стран. Программа включает спортивные, культурные и научные мероприятия.

    Также мы писали о том, что в КР предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра ВИК.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
