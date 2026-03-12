телерадиокомплекс президента РК
    11:52, 12 Март 2026 | GMT +5

    Особый статус Всемирных игр кочевников намерены установить в Кыргызстане

    В Кыргызстане предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра Всемирных игр кочевников, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: World Nomad Games.jpg

    Соответствующий проект закона разработан министерством культуры, информации и молодежной политики КР и вынесен на общественное обсуждение.

    Отмечается, что действующее законодательство страны регулирует вопросы культуры, спорта и нематериального наследия фрагментарно и не содержит норм, закрепляющих особый международный статус Кыргызской Республики как центра сохранения и развития наследия кочевых цивилизаций.

    Принятие законопроекта позволит:

    • юридически закрепить статус Кыргызстана как духовного и координационного центра Всемирных игр кочевников, что должно обеспечить защиту наименования, символики и методологии Игр;
    • создать устойчивую правовую основу для разработки отраслевых законов и нормативных правовых актов в данной сфере;
    • закрепить исключительные права Кыргызстана на Игры;
    • передавать права на проведение Игр другим странам на основе международных соглашений с сохранением правового и организационного контроля Кыргызстана как собственника Игр.

    Инициаторами предлагается проведение Игр на регулярной основе каждые два года с чередованием стран-организаторов.

    Законопроект предусматривает переход от ситуативного управления Играми к системной и стабильной модели, обеспечивающей соблюдение стандартов независимо от страны-организатора.

    Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.

    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
