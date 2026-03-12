Особый статус Всемирных игр кочевников намерены установить в Кыргызстане

Соответствующий проект закона разработан министерством культуры, информации и молодежной политики КР и вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что действующее законодательство страны регулирует вопросы культуры, спорта и нематериального наследия фрагментарно и не содержит норм, закрепляющих особый международный статус Кыргызской Республики как центра сохранения и развития наследия кочевых цивилизаций.

Принятие законопроекта позволит:

юридически закрепить статус Кыргызстана как духовного и координационного центра Всемирных игр кочевников, что должно обеспечить защиту наименования, символики и методологии Игр;

создать устойчивую правовую основу для разработки отраслевых законов и нормативных правовых актов в данной сфере;

закрепить исключительные права Кыргызстана на Игры;

передавать права на проведение Игр другим странам на основе международных соглашений с сохранением правового и организационного контроля Кыргызстана как собственника Игр.

Инициаторами предлагается проведение Игр на регулярной основе каждые два года с чередованием стран-организаторов.

Законопроект предусматривает переход от ситуативного управления Играми к системной и стабильной модели, обеспечивающей соблюдение стандартов независимо от страны-организатора.

Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.