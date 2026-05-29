    Кокпар будет представлен как отдельная дисциплина на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане

    По данным Госагентства физической культуры и спорта КР, соревнования по кок-бору и кокпару на VI ВИК будут проводиться как отдельные дисциплины, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    — Именно на этих Играх-2026 об объединении двух видов и речи нет, тема закрыта, — заявил глава Госагентства физической культуры и спорта КР Урмат Асанбаев.

    VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. 

    В состязаниях в рамках Игр примут участие около 2800–3000 спортсменов. Соревнования пройдут по 43 видам спорта, из них 20 составят кыргызские национальные игры.

    Торжественная церемония открытия состоится на новом столичном стадионе «Бишкек Арена», а спортивные соревнования будут организованы в Иссык-Кульской области.

    Ранее сообщалось, что более 60 стран подтвердили участие в VI Всемирных играх кочевников.

    На днях в Бишкеке официально запустили электронное табло обратного отсчета «100 дней до начала Игр».

    Также мы писали о том, что снежный барс выбран талисманом Всемирных игр кочевников 2026.

    В Кыргызстане предлагают юридически закрепить за страной статус духовного и координационного центра ВИК.

    Гульмира Абдрахманова
