Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 30 августа совершит государственный визит в Кыргызстан по приглашению президента Садыра Жапарова, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

По данным пресс-службы президента КР, в ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем. По итогам визита планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Кроме того, глава Китайской Народной Республики примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 35-летия Независимости КР, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

— Предстоящий государственный визит Председателя КНР станет важной вехой в дальнейшем укреплении кыргызско-китайских отношений, основанных на прочной дружбе, взаимном доверии и поддержке, — говорится в сообщении.

Напомним, в Бишкеке 31 августа-1 сентября 2026 года под председательством кыргызской стороны пройдет заседание Совета глав государств-членов ШОС.

31 августа на новом стадионе «Бишкек Арена» состоится масштабная церемония открытия VI Всемирных игр кочевников. Основная соревновательная, культурная и научная программа Игр со 2 по 6 сентября продолжится в Чолпон-Ате и ущелье Кырчын Иссык-Кульской области.

Ранее мы писали о том, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите ШОС в Бишкеке.

В период подготовки и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников в стране усиливают меры безопасности.

На время проведения саммита ШОС жителей Бишкека попросили уехать из города.

Для обеспечения безопасности и снижения нагрузки на транспортную систему во время проведения саммита ШОСиVIВИК 31 августа и 1 сентября в Бишкеке закроют крупные торговые центры, рынки и ряд подземных переходов, расположенных по маршрутам следования официальных делегаций.