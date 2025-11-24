Саммит G20 завершился в ЮАР

Лидеры стран «Группы двадцати», на которые приходится значительная часть мирового экономического производства (85%) и торговли (75%), а также две трети населения мира, провели трехсекционную встречу для обсуждения реформ, которые определят будущее мировой экономики.

В рамках первой сессии были обсуждены меры по укреплению глобальной финансовой и экономической системы, предотвращению глобальной рецессии и протекционизма, а также переход к устойчивому росту.

Вторая сессия саммита G20 в Йоханнесбурге была посвящена снижению риска бедствий, борьбе с изменением климата, обеспечению справедливого энергетического перехода и укреплению продовольственных систем. Лидеры обменяются мнениями за ужином после второй сессии.

Третья сессия была посвящена проблемам добычи и торговли критически важными для мировой экономики минералами и вопросам искусственного интеллекта.

В саммите приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговое коммюнике

Одним из важнейших событий саммита в Йоханнесбурге стало принятие лидерами Итогового коммюнике, несмотря на возражения США.

Президент США Дональд Трамп отказался участвовать в саммите, сославшись на обвинения в «расовой дискриминации» в отношении белого меньшинства в ЮАР.

В коммюнике подчеркнута необходимость прекращения вооруженных конфликтов в мире, расширение финансирования мер по борьбе с изменением климата и выдвижения приоритетов развития Африки на первый план повестки дня.

В документе Палестина впервые была упомянута в одном ряду с другими конфликтами. Участники саммита также подтвердили цели Парижского соглашения и необходимость выделения развивающимся странам инвестиций на триллионы долларов для усилий в области климата.

«Группа двадцати» (G20) — форум, состоящий из 19 стран и двух региональных объединений (Европейского союза и Африканского союза). G20 включает в себя Аргентину, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию, Европейский союз и Африканский союз.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Anadolu.

