Миллиардеры стран G20 за год стали богаче на $2,2 трлн

При этом 3,8 млрд человек, живущих за чертой бедности (Всемирный банк обозначает эту границу если на человека приходится менее 8,3 доллара в день) можно помочь за 1,65 трлн долларов, подсчитали благотворители.

Издание пишет, что в преддверии саммита G20, который открывается в ЮАР 22 ноября, Oxfam призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров создать международный орган по борьбе с неравенством и увеличить налоги для сверхбогатых.

— Во всем мире растущее неравенство наносит серьезный вред человечеству. Оно погружает миллионы людей в экономические трудности и одновременно способствует политическому расколу и упадку демократий. Абсолютно недопустимо, что сверхбогатые до сих пор не облагаются налогами в должной мере, в то время как все больше государств урезают средства на помощь развивающимся странам, — заявил Тобиас Хаушильд, глава отдела социальной справедливости Oxfam.

Ранее сообщалось, что по данным Всемирного банка, почти 700 миллионов человек во всем мире — около 8,5% населения Земли живут менее чем на 2,15 доллара в день. Еще около 3,5 миллиарда человек зарабатывают менее 6,85 доллара в день, что в странах со средним уровнем дохода считается показателем бедности.