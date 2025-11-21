РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    21:05, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Миллиардеры стран G20 за год стали богаче на $2,2 трлн

    Международная благотворительная организация Oxfam приводит данные Forbes, согласно которым совокупное состояние миллиардеров из стран «двадцатки» за последний год выросло на 16,5%, до 15,6 трлн долларов, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    деньги
    Фото: Canva

    При этом 3,8 млрд человек, живущих за чертой бедности (Всемирный банк обозначает эту границу если на человека приходится менее 8,3 доллара в день) можно помочь за 1,65 трлн долларов, подсчитали благотворители.

    Издание пишет, что в преддверии саммита G20, который открывается в ЮАР 22 ноября, Oxfam призвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других мировых лидеров создать международный орган по борьбе с неравенством и увеличить налоги для сверхбогатых.

    — Во всем мире растущее неравенство наносит серьезный вред человечеству. Оно погружает миллионы людей в экономические трудности и одновременно способствует политическому расколу и упадку демократий. Абсолютно недопустимо, что сверхбогатые до сих пор не облагаются налогами в должной мере, в то время как все больше государств урезают средства на помощь развивающимся странам, — заявил Тобиас Хаушильд, глава отдела социальной справедливости Oxfam.

    Ранее сообщалось, что по данным Всемирного банка, почти 700 миллионов человек во всем мире — около 8,5% населения Земли живут менее чем на 2,15 доллара в день.  Еще около 3,5 миллиарда человек зарабатывают менее 6,85 доллара в день, что в странах со средним уровнем дохода считается показателем бедности. 

    Теги:
    Борьба с бедностью Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Автор
