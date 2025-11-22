Саммит G20 проходит в ЮАР

Саммит «Группы двадцати» проходит 22 и 23 ноября под девизом «Солидарность, равенство и устойчивое развитие».

Лидеры стран «Группы двадцати», на которые приходится значительная часть мирового экономического производства (85%) и торговли (75%), а также две трети населения мира, проводят трехсекционную встречу для обсуждения реформ, которые определят будущее мировой экономики.

Как пишет издание, в рамках первой сессии будут обсуждаться меры по укреплению глобальной финансовой и экономической системы, предотвращению глобальной рецессии и протекционизма, а также переход к устойчивому росту.

Вторая сессия саммита G20 в Йоханнесбурге будет посвящена снижению риска бедствий, борьбе с изменением климата, обеспечению справедливого энергетического перехода и укреплению продовольственных систем. Лидеры обменяются мнениями за ужином после второй сессии.

Третья сессия посвящена проблемам добычи и торговли критически важными для мировой экономики минералами и вопросам искусственного интеллекта.

Первый саммит «Группы двадцати» на африканском континенте примечателен участием Африканского союза (АС) в качестве постоянного члена. Сообщество на саммите представляет глава комиссии Африканского союза Махмуд Али Юсуф.

«Группа двадцати» (G20) — форум, состоящий из 19 стран и двух региональных объединений (Европейского союза и Африканского союза). G20 включает в себя Аргентину, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию, Европейский союз и Африканский союз.

В числе приглашенных стран Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерию и Вьетнам.

В саммите принимают участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Индии Нарендра Моди, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, премьер-министр Канады Марк Карни и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Китай представляет премьер Госсовета КНР Ли Цзян, а Россию — заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин. Аргентину и Мексику на саммите представляют министры иностранных дел.

Президент США Дональд Трамп отказался участвоватьв саммите, сославшись на обвинения в «расовой дискриминации» в отношении белого меньшинства в ЮАР. США на саммите в Йоханнесбурге представит делегация во главе с временным поверенным в делах посольства США в Претории Марком Д. Диллардом

В рамках саммита состоится церемония передачи председательства от ЮАР к Соединенным Штатам.

В связи с саммитом G20 в Йоханнесбурге усилены меры безопасности.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин отказался от поездки на саммит G20 вслед за Трампом и Путиным.