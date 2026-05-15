    Главы тюркских стран ознакомились с уникальными историческими артефактами в Туркестане

    Главы государств — участниц Организации тюркских государств посетили Visit Centre Turkistan, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомились с духовными реликвиями мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи.

    Главам государств была представлена выставка редких артефактов XIV–XV веков, связанных с жизнью выдающегося мыслителя и историей мавзолея. В число ценных экспонатов вошла уникальная деревянная дверь усыпальницы, сохранившаяся с XIV века. Дверь украшена костью, пластинами и позолоченными надписями, а также орнаментирована арабскими текстами в стилях куфи и сульс.

    Высоким гостям также показали бронзовые светильники, изготовленные по заказу Эмира Тимура, подвесные бронзовые кандили XV века и двухрожковые светильники, украшенные изображениями драконов.

    Особенный архитектурный элемент экспозиции — древняя кубба (медное навершие), располагавшееся на самой вершине купола мавзолея.

    Один из ценнейших экспонатов — датируемое XVIII–XIX веками покрывало (қабіржапқыш), которое было постелено на поверхность надгробного камня Ходжи Ахмеда Яссауи. Его уникальный орнамент сочетает религиозную символику, геометрическую композицию и каллиграфию. В исламской культуре Центральной Азии такие покрывала считались символом особого духовного уважения.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев, Садыр Жапаров, Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмета Яссауи.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал мавзолею Яссауи рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шемседдином Карахисари.

    Акорда Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев Мавзолей Яссауи Президент Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган Садыр Жапаров Туркестан Шавкат Мирзиёев
    Динара Жусупбекова
