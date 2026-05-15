Эрдоган передал мавзолею Яссауи Коран, созданный османским каллиграфом

Главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана посетили мавзолей Яссауи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал мавзолею Яссауи рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шемседдином Карахисари.

Отметим, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.