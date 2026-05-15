Главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана посетили мавзолей Яссауи

Главы государств почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмета Яссауи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили одну из величайших духовных и историко-культурных святынь тюркского мира — мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Акорда

Главы государств почтили память великого мыслителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Яссауи и других известных личностей, захороненных в мавзолее.

Фото: Акорда

Президентам рассказали, что комплекс, возведенный в XIV веке по приказу эмира Тимура, состоит из 35 комнат различного размера.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Внутренняя высота здания составляет 39 метров, внешняя — 41 метр.

Фото: Акорда

Высокие гости осмотрели усыпальницу, казандык (центральный зал), тайказан, а также бронзовую лауху.

Фото: Акорда

Им также представили экспозицию из 45 книг известных мыслителей и поэтов тюрко-исламского мира. Среди них «Дивани Хикмет» Ходжи Ахмета Яссауи, «Хамса» Низами, газели Навои, труды Бакыргани, «Шахнаме» Фирдоуси, поэма «Лейли и Меджнун» Физули, фрагменты эпоса «Манас» и другие редкие произведения.