РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:55, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    С украинской стороной есть понимание — глава МИД РК о ситуации с повреждением КТК

    Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прокомментировал свою встречу с украинским коллегой во время СМИД ОБСЕ в Вене. Стороны обсудили ситуацию вокруг повреждения объектов КТК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ермек Кошербаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, на встрече затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества, торговые взаимоотношения и безопасность, в том числе КТК.

    — С украинской стороной есть понимание, что ситуация должна быть стабильной, — рассказал министр в кулуарах Акорды.

    О встрече ранее сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время брифинга в ведомстве.

    Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами.

    Произошедшая ситуация была взята на особый контроль Правительства Республики Казахстан.

    30 ноября МИД РК выразил протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.

    Теги:
    Украина Казахстан Ермек Кошербаев МИД РК КТК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают