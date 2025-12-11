С украинской стороной есть понимание — глава МИД РК о ситуации с повреждением КТК

По его словам, на встрече затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества, торговые взаимоотношения и безопасность, в том числе КТК.

— С украинской стороной есть понимание, что ситуация должна быть стабильной, — рассказал министр в кулуарах Акорды.

О встрече ранее сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров во время брифинга в ведомстве.

Напомним, последняя атака на КТК произошла 29 ноября в 06:06 по времени Астаны объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами.

Произошедшая ситуация была взята на особый контроль Правительства Республики Казахстан.

30 ноября МИД РК выразил протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска.